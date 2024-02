Avon sprint medley relay team wins state title at Class M championships

Four relay teams placed in the top 10 and the sprint medley relay team of Natalie Ith, Lauren Edge, Kathryn Martin and Ying Ying Cheng won a state championship to help lead the Avon High girls indoor track and field team to a third place finish in Saturday’s Class M championship meet at the Floyd Little Athletic Center on the campus of Hillhouse High in New Haven.

Ith, Edge, Martin and Cheng knocked three seconds off their previous best time with a time of 4:22.41 to become the first Avon High girls relay team to win an indoor state championship. The sprint medley consists of two legs of 200 meters, a 400-meter leg and an 800-meter leg.

New Fairfield was second with a time of 4:29.84 and Mercy of Middletown finishing third in 4:30.36.

Avon finished third in Class M with 33 points behind state champion Hillhouse (50 points) and New Fairfield (43). Career Magnet out of New Haven was fourth with 31 points. It’s best performance ever by an Avon girls indoor track team at the state championships.

Freshman Abigail Van Hoof picked up a pair of medals. She finished third in the 1,000 meters with a time of 3:13.81 and fourth in the 1,600 meters with a time of 5:31.67.

Yasmin Rensch was fourth in the high jump with a leap of 4-10 for the second meet in a row with Laura Funderburk earning a top 10 finish with a tenth place in the 3,200 meters with a time of 12:57.13.

Avon’s 4×200 relay (Ith, Edge, Julia Freeman, Martin) was third with a time of 1:49.87 with the 4×800 (Van Hoof, Funderbunk, Ava Keleher, Ying Ying Cheng) finishing fourth in 10:10.52. The 4×400 relay (Freeman, Cheng, Rensch, Martin) finished ninth with a time of 4:24.64.

On the boys side, Avon’s 4×800 meter relay (John Pierangeli, Ethan Sloat, Chris Campbell, Aidan McLaughlin) finished fifth with a time of 8:49.68 with the 4×200 relay (Jaemin Aziz, Teja Lakamraju, Andrew Kim, Oliver Lojewski) finishing ninth with a time of 1:38.49.

Sophomore Brahn Bulow cut 10 seconds off his best time to finish eighth in the 3,200 meters with a time of 10:10.64.

The Falcons finished tied for 24th with two points.

Avon is now awaiting the qualifying list for the State Open on Saturday, Feb. 17 at the Floyd Little Athletic Center.

BOYS TRACK

Class M championships

At New Haven

Team results – 1. Lyman Hall 79.5; 2. East Lyme 52; 3. Ledyard 42; 4. Notre Dame-West Haven 36; 5. Tolland 35; 6. Daniel Hand 33, 7. Weston 22; ; 8. Sheehan 20; 9. Killingly 18; 10. North Haven 14; 10. Woodstock Academy 14; 12. Waterford 12; 12. Lewis Mills 12; 14. Rockville 11.5; 15. Branford 10; 15. Joel Barlow 10; 17. Masuk 8; 18. Prince Tech 6; 18. Weaver 6; 20. East Haven 5; 21. Foran 4; 21. RHAM 4; 21. Torrington 4; 21. Windham 4; 25. Avon 2; 26. Brookfield 1.

55 Meters: 1. Everton Brown, Killingly, 6.55; 2. Tremaine Barr, Notre Dame-W, 6.63; 3. Tucker Larson, Sheehan, 6.69; 4. Alex Bush, Torrington, 6.73; 5. Tyler Varveris, East Haven, 6.74; 6. Christopher Adadjo, Tolland, 6.76

300 Meters:1. Michael Fisher, Lyman Hall, 35.54; 2. Tucker Larson, Sheehan, 36.37; 3. Khailaun Shealey, Weaver, 36.49; 4. Roan Fothergill, Ledyard, 37.40; 5. Tyler Varveris, East Haven, 37.42; 6. John Daniels, Daniel Hand, 37.80

600 Meters: 1. Thomas Conklin, Lyman Hall, 1:22.81#; 2. Cameron Miles, Weston, 1:23.03#; 3. Timothy Conklin, Lyman Hall, 1:26.17; 4. Titus Olson, Waterford, 1:27.61; 5. Charles Caggiano, Woodstock Ac, 1:29.01; 6. Kellen Foster, Brookfield, 1:29.03

1000 meters: 1. Christian Menounos, Woodstock Ac, 2:36.34; 2. Dillon Stoeffler, Tolland, 2:38.69; 3. David Iacino, Lewis Mills, 2:40.58; 4. Samuel Fortin, RHAM, 2:42.63; 5. Maddox Grillo-Smith, East Lyme, 2:42.68; 6. Henry Murphy, Lyman Hall, 2:44.20

1600 meters: 1. Colby Bornstein, Tolland, 4:19.97; 2. Nico Boyle, North Haven, 4:27.98; 3. Jackson Sobelman, Joel Barlow, 4:32.41; 4. Sam Leone, East Lyme, 4:34.64; 5. Colton Sallum, Woodstock Ac, 4:35.42; 6. John Glidden, Rockville, 4:35.54

3200 meters: 1. Sean McCauley, East Lyme, 9:22.88; 2. Colby Bornstein, Tolland, 9:40.21; 3. Nico Boyle, North Haven, 9:51.32; 4. Devin Tala, Joel Barlow, 9:54.13; 5. Jackson Hill, Ledyard, 9:58.68; 6. Nathan Bergman, East Lyme, 10:00.23

55 Meter Hurdles: 1. Owen Rich, Lyman Hall, 7.88; 2. Jeremiah Smith, Killingly, 7.90; 3. Ethan Ramirez, Lewis Mills, 7.92; 4. Elliot Childs, Waterford, 8.10; 5. Domenico Colella, Lyman Hall, 8.12; 6. Mathew Leone, East Lyme, 8.15

4×200 Meter Relay:

1. Notre Dame-West Haven (Tremaine Barr 11, Josiah Carter 11, Justin Currie 12, Arthur Totimeh 12), 1:33.97; 2. Ledyard (Jamel Kearse Jr. 11, Roan Fothergill 11, Luca Viviano 12, Mateo Viviano 12), 1:34.02; 3. Lyman Hall (Owen Rich 11, Michael Fisher 12, Aaron Rich 10, Timothy Conklin 11), 1:34.17; 4. Prince Tech (Christopher Jr Richards 10, Nicolas LaPira 11, Ismael Valdivieso 12, Damarion Wilson 10), 1:37.11; 5. Sheehan (Jayden Dougherty 11, Colin Westbrook 10, Miguel Ruiz 12, Tucker Larson 10), 1:37.14; 6. Waterford (Cole Baumgartner 11, Noah Westkott 12, Matthew Allen 11, Brodie Scott 10), 1:37.36

4×400 Meter Relay:

1. Lyman Hall (Michael Fisher 12, Timothy Conklin 11, Thomas Conklin 11, Owen Rich 11), 3:30.34; 2. Weston (Markus Soennichsen 11, Nicholas Masters 11, Colin Nakamura 12, Cameron Miles 12), 3:34.08; 3. East Lyme (Beck Schultz 12, Maddox Grillo-Smith 12, Finian Gates 12, Kai Ritz 12), 3:36.52; 4. Daniel Hand (Nathainiel Kraft 12, Christopher Bonavita 12, Liam Elliott 12, Aedan Virgulto 11), 3:37.11; 5. Waterford (Matthew Allen 11, Elliot Childs 12, Brodie Scott 10, Titus Olson 11), 3:38.31; 6. Tolland (Dillon Stoeffler 11, Christopher Adadjo 11, Jonathan Adadjo 9, Andrew Lamp 10), 3:43.29

4×800 Meter Relay:

1. East Lyme (Sam Leone 10, Jilali Benjdid 11, Finian Gates 12, Kai Ritz 12), 8:18.53; 2. Rockville (Jared Burchell 12, Matthew Woodward 11, John Glidden 12, Emmett Kristoff 9), 8:28.43; 3. Ledyard (Hayden Baber 12, Gabriel Huff 12, Steven Ives 12, Sean Harren 12), 8:28.59; 4. Weston (Brett Martin 11, Nicholas Masters 11, Asher Leuzzi 11, Markus Soennichsen 11), 8:38.55; 5. Avon (John Pierangeli 11, Ethan Sloat 12, Christopher Campbell 10, Aidan McLaughlin 11), 8:49.68; 6. Lyman Hall (Henry Murphy 12, Peter Gournaris 11, Evan Dubey 11, Quinn Murphy 10), 9:01.35

1600 Sprint Medley:

1. Daniel Hand (Nathainiel Kraft 12, Liam Elliott 12, Aedan Virgulto 11, Christopher Bonavita 12), 3:41.87; 2. East Lyme (Jacob Scott 11, William Grant 11, Finian Gates 12, Kai Ritz 12), 3:43.29; 3. Tolland (Andrew Lamp 10, Jonathan Adadjo 9, Christopher Adadjo 11, Dillon Stoeffler 11), 3:45.65; 4. Lyman Hall (Domenico Colella 12, Austin McWeeney 10, Henry Murphy 12, Thomas Conklin 11), 3:48.31; 5. Weston (Colin Nakamura 12, Kyle Schiffer 9, Emmet Capola 10, Brett Martin 11), 3:51.56; 6. Rockville (William Davis 9, Troy Enamait 12, Armani Gordon 11, Matthew Woodward 11), 3:53.84

High Jump: 1. Enaji Muhammad, Branford, 6-04; 2. Ethan Rich, Lyman Hall, 6-02; 3. Christian Wiltshire, Ledyard, 6-00; 4. Asa Korczynski, Windham, 5-10; 5. Damarion Wilson, Prince Tech, J5-10; 6. Dante Rodriquez, East Haven, J5-10

Pole Vault: 1. Mateo Viviano, Ledyard, 14-00; 2. Sean Arms, Daniel Hand, 13-00; 3. Luca Viviano, Ledyard, J13-00; 4. Ian Foster, Daniel Hand, 12-06; 5. Nathan Fauteux, Rockville, 12-00; 5. Christopher Drescher, Lyman Hall, 12-00

Long Jump:1. Josiah Carter, Notre Dame-WH, 22-00½; 2. Nicco Nardecchia, Notre Dame-WH, 21-05; 3. Matthew Kasper, Daniel Hand, 21-03¾; 4. Daniel Enrico, Foran, 20-07¼; 5. Jayden Dougherty, Sheehan, 20-06½; 6. Elliot Childs, Waterford, 20-04¼

Shot Put: 1. Thomas Matlock, East Lyme, 63-00¼#; 2. Tristan Smith, Masuk, 55-10¾; 3. Lucas DeCrescenzo, Lyman Hall, 49-03½; 4. Gabriel Toppin, Lyman Hall, 47-08¾; 5. Daniel Phoenix, Sheehan, 46-00; 6. Cole Zocco, Tolland, 44-10.

GIRLS TRACK

Class M championships

At New Haven

Team results — 1. Hillhouse 50; 2. New Fairfield 43; 3. Avon 33; 4. Career Magnet-New Haven 31; 5. Daniel Hand 30; 6. Branford 29; 7. Joel Barlow 28; 8. Weston 26; 9. Woodstock Academy 24; 10. Guilford 22; 11. Waterford 19; 12. Nonnewaug 15; 12. Sheehan 15; 14. Ellington 12; 15. Mercy 11; 16. Brookfield 10; 16. East Lyme 10; 18. Suffield 9; 19. Hartford Public 8; 19. Ledyard 8; 21. Jonathan Law 7; 22. St. Joseph 6; 23. East Haven 4; 23. New London 4; 23. Windham 4; 26. Foran 2; 26. Weaver 2; 28. Berlin 1; 28. Rockville 1; 28. Tolland 1.

55 Meters: 1. Leonaya Knox, Hillhouse, 7.28; 2. Imani Bryan, Career Magne, 7.33; 3. Joelle Budz, Branford, 7.37; 4. Kiera Baxter, Career Magnet, 7.39; 4. Shalisha Robertson, Hillhouse, 7.39; 6. Ellison McDonald, Nonnewaug, 7.43

300 Meters: 1. Kiera Baxter, Career Magnet, 40.79; 2. Olivia Walters, Brookfield, 41.33; 3. Juliet Allard, Woodstock Ac, 41.43; 4. Imani Bryan, Career Magnet, 42.72; 5. Joelle Budz, Branford, 43.14; 6. Vika Abukhovich, Joel Barlow, 43.28

600 meters: 1. Elle Dibuono, Waterford, 1:40.90; 2. Kate Littler, Ledyard, 1:41.82; 3. Hannah Greco, New Fairfiel, 1:41.99; 4. Kyleigh Miller, Windham, 1:42.18; 5. Glorianna Buckley, Branford, 1:42.27; 6. Sophia Garguilo, Nonnewaug, 1:44.44

1000 meters: 1. Clara Gahm, Guilford, 3:05.83; 2. Avery Maiese, Waterford, 3:06.27; 3. Abigail Van Hoof, Avon, 3:13.81; 4. Ripley Penney, New Fairfiel, 3:16.54; 5. Alexandra Bardani, Joel Barlow, 3:17.10; 6. Carly Wujcik, Rockville, 3:20.99

1600 meters: 1. Annecy Vlieks, Daniel Hand, 5:18.78; 2. Clara Gahm, Guilford, 5:20.00; 3. Katie McMorrow, New Fairfiel, 5:27.82; 4. Abigail Van Hoof, Avon, 5:31.67; 5. Julia Coyle, Woodstock Ac, 5:36.58; 6. Olivia Kotula, Joel Barlow, 5:40.18

3200 meters: 1. Lucy Moran, Branford, 11:18.48; 2. Annecy Vlieks, Daniel Hand, 11:42.26; 3. Rose Penney, New Fairfiel, 12:00.27; 4. Clara Gahm, Guilford, 12:09.33; 5. Karla Greenwood, Ellington, 12:09.84; 6. Beatrice Perrault, Mercy, 12:34.89

55 Meter Hurdles:1. Leonaya Knox, Hillhouse, 7.99#; 2. Shalisha Robertson, Hillhouse, 8.37; 3. Caden Simpson, Jonathan Law, 8.63; 4. Erica Canfield, East Haven, 8.95; 5. Shantana Smith, Weaver, 9.01; 6. Gianna Lodice, Nonnewaug, 9.09

4×200 Meter Relay:

1. Joel Barlow (Vika Abukhovich 9, Sedonia Holub 12, Olivia Taylor 10, Jenna Najjar 12), 1:47.96; 2. Hillhouse (Darea Vargas 10, Amaiya Ellis 11, Deanna Moore 10, Leonaya Knox 12), 1:48.78; 3. Avon (Natalie Ith 11, Lauren Edge 10, Julia Freeman 11, Kathryn Martin 10), 1:49.87; 4. St. Joseph (Harlan Jimeson 9, Danika Neugebauer 9, Maeve Matthews 12, Makena Hawkins 11), 1:50.58; 5. Brookfield (Margaret McGuire 12, Mackenzie Bray 9, Jayda Vincent 10, Olivia Walters 12), 1:51.02; 6. Jonathan Law (Talia Hagan 9, Molly Croce 10, Hailey Russo 12, Caden Simpson 12), 1:51.45

4×400 Meter Relay:

1. Woodstock Academy (Talia Tremblay 11, Emma Weitknecht 10, Julia Coyle 12, Juliet Allard 11), 4:12.20; 2. Nonnewaug (Ellison McDonald 11, Gianna Lodice 12, Maia Colavito 10, Sophia Garguilo 10), 4:15.32; 3. Daniel Hand (Ellie Flynn 10, Matea Thibeault 10, Margaret Lavin 10, Alice Agovino 10), 4:15.70; 4. Weston (Isabella Fournier 10, Charlotte Carter 12, Maisie Rosengarten 9, Keira Seibert 12), 4:15.82; 5. Mercy (Stella Brown 9, Tess Wasiolek 12, Megan Kasperowski 11, Madelyn Scarfo 9), 4:18.66; 6. Waterford (Camryn Dickinson 11, Ava Tucker 10, Avery Maiese 11, Elle Dibuono 10), 4:20.78

4×800 Meter Relay:

1. New Fairfield (Ripley Penney 11, Katie McMorrow 10, Hannah Greco 10, Rose Penney 11), 9:49.33; 2. Weston (Keira Seibert 12, Abigail Winslow 10, Maisie Rosengarten 9, Charlotte Carter 12), 10:04.30; 3. Daniel Hand (Alice Agovino 10, Jordan Kells 12, Annecy Vlieks 10, Margaret Lavin 10), 10:07.39; 4. Avon (Abigail Van Hoof 9, Laura Funderburk 11, Ava Keleher 12, Ying Ying Cheng 11), 10:10.52; 5. Mercy (Ct) (Beatrice Perrault 10, Clara Romero 11, Calista Nephew 10, Tess Wasiolek 12), 10:12.72; 6. Tolland (Amelia Luetjen 12, Rebecca Langlais 9, Anna Silliman 10, Lillian Brody 11), 10:33.67

Girls 1600 Sprint Medley:

1. Avon (Natalie Ith 11, Lauren Edge 10, Kathryn Martin 10, Ying Ying Cheng 11), 4:22.41; 2. New Fairfield (Julia Ledda 11, Rayna Pomeroy 11, Ripley Penney 11, Hannah Greco 10), 4:29.84; 3. Mercy (Lilliana Sande 12, Madelyn Scarfo 9, Tess Wasiolek 12, Clara Romero 11), 4:30.46; 4. Sheehan (Hope Obremski 10, Erin Villano 12, Shayla Welch 10, Angelika Kotula 12), 4:35.25 5. St. Joseph (Harlan Jimeson 9, Makena Hawkins 11, Taryn Czick 9, Grace Glaser 10), 4:35.32*; 6. Hillhouse (Darea Vargas 10, Amaiya Ellis 11, Briana Thompson 9, Cassandra Clermont 11), 4:36.52

High Jump: 1. Jenna Luoma, Ellington, 5-00; 2. Avery Clouse, Branford, 4-10; 3. Lacey-Lee Keramidas, East Lyme, J4-10; 4. Brianna Gray, New Fairfield, J4-10; 4. Yasmin Rensch, Avon, J4-10; 6. Hayli Graham, Suffield, J4-10

Pole Vault: 1. Jordan Carr, Joel Barlow, 11-00; 2. Ashley Umhoefer, Weston, 10-06; 3. Annika Moskal, Weston, 9-06; 4. Veronika Nicholas, Nonnewaug, J9-06; 5. Joselyn Salerno, East Lyme, J9-06; 6. Emmalyn Rodriguez, Sheehan, 9-00

Long Jump: 1. Kathryn Lombino, Sheehan, 17-08¾; 2. Hawaye Adam, Hartford Pub, 17-08¼; 3. Imani Bryan, Career Magne, 17-07½; 4. Darielys Arnold, New London, 17-02¾; 5. Jayla Washington, East Lyme, 17-00¾; 6. Ella Stone, Branford, 16-07¼

Shot Put:1. Shalisha Robertson, Hillhouse, 40-09½; 2. Lourdes Lawson, Suffield, 37-05¾; 3. Avery Plouffe, Woodstock Acad, 34-10; 4. Lauren Klein Wassink, Joel Barlow, 34-05½; 5. Alexandria McWatters, Foran, 34-00½; 6. Julia Palmese, Berlin, 34-0.