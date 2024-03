Weekly scoreboard: Feb. 26-March 3, 2024

Friday, March 1

BOYS BASKETBALL

NCCC Tournament final at East Granby

SMSA 53, Somers 41

GIRLS BASKETBALL

Class MM second round

No. 9 Berlin 33, No. 25 Avon 26

Class L second round

No. 12 Farmington 72, at No. 5 Middletown 45

No. 2 Simsbury 54, No. 15 Fitch 41

BOYS HOCKEY

CCC Tournament championship games

At Simsbury ISCC

CCC North final: Simsbury 6, NW Catholic 4

CCC South final: Conard 5, Newington co-op 0

WRESTLING

New England championships at Providence (boys and girls)

GIRLS BASKETBALL

Berlin 33, Avon 26

At Berlin

Avon (26) Lila Aguilar 0-0-0, Adi Standish 2-0-4, Sophia DiBella 0-0-0, Gianna Godbout 4-0-11, Haley Chisholm 2-0-4, Claire Cawley 0-0-0, Lia Bosanac 0-0-0, Mya Hall 2-2-7. Totals 10-2-26

Berlin (33) Maddy Sadowski 2-0-4, Brooke Walker 2-10-14, Alyssa Walker 0-0-0, Katie Litwinko 3-0-6, Jenna Borselle 0-0-0, Emma Ellision 4-0-9. Totals 11-10-33

Avon (10-12) 5 7 4 10 — 26

Berlin (17-7) 8 8 6 11 – 33

Three-point goals: Ellison (B), Godbout (A) 3, Hall (A)

Thursday, Feb. 29

BOYS BASKETBALL

CCC Tournament final at University of Hartford

Windsor 63, East Catholic 61

GIRLS BASKETBALL

Class S second round

Canton 57, No. 3 Ellis Tech 19

Class M second round

No. 7 Granby 51, No. 10 Ansonia 46

GIRLS HOCKEY

CHSGA State Tournament quarterfinals

No. 3 East Catholic co-op 5, Southington co-op 2

No. 2 New Canaan 2, Suffield co-op 1

GIRLS BASKETBALL

Canton 57, Ellis Tech 18

At Danielson

Canton (57) Avery Brown 7 2-4 16, Ruby Therberge 3 2-2 11, Sam Yanke 3-0-6, Brooke Czerwinski 2-0-6, Helen Canny 3-0-6, Ally Chickos 2-0-4, Lucy O’Connor 1-0-2, Avery Miller 0 0-2 0, Emery Howard 0 0-2 0, Stephanie Garcia 0 0-2 0, Kenzie Yanke 0-0-0, Hannah Glassey 0-0-0. Totals: 23 4-12 57

Ellis Tech (18) Kiara Cartier 1 4-5 7, Kylie Damble 1 5-8 7, Sadie Murray 1 0-2 2, Maja Bobinska 1-0-2, Hailey Haggett 0 1-2 1, Brooke Montecaluo 0-0-0, Totals: 4 10-17 19

Canton (12-12) 20 15 10 12 — 57

Ellis Tech (18-5) 6 8 0 5 — 19

Three-point shots: Therberge (C) 3, Czerwinski (C) 2, Cartier (ET)

Wednesday, Feb. 28

BOYS BASKETBALL

NCCC Tournament semifinals

SMSA 68, Ellington 50

Somers 44, Coventry 40

BOYS HOCKEY

CCC North semifinals

(1) Simsbury 3, (4) Wethersfield 1

(2) NW Catholic 7, (3) Glastonbury 2

CCC South semifinals

(1) Conard 5, (4) Enfield 1

(3) Newington co-op 5, (2) E.O. Smith/Tolland 4

BOYS HOCKEY

Newington co-op 5, E.O. Smith/Tolland 4

At Storrs

Newington co-op (11-10) 1 2 2 — 5

E.O. Smith/Tolland (15-6) 1 1 2 — 4

Goals: Jack Petronio (N), Josh Beaudoin (N), Cole Brandon (N), Mason Buckley (N), Paxton Kelly (N), Declaw Bayne (EO) 2, Raheeb Mahood (EO), Nolan Bourquin (EO); Assists: Petronio (N) 2, Buckley (N), Brandon (N), Beaudoin (N), Kyle Klimas (N), Jack Guilmartin (N), Ethan Lindquist (N), Gavyn Munson (N); Saves: Anderson Claffey (N) 15, Liam Petrella (EO) 13

Tuesday, Feb. 27

BOYS BASKETBALL

CCC Tournament semifinals at University of Hartford

East Catholic 67, Newington 49

Windsor 82, Farmington 56

GIRLS BASKETBALL

Class S first round

No. 19 Canton 59, No. 14 Wright Tech 41

No. 11 St. Bernard 40, No. 22 East Granby 36

Class MM first round

No. 25 Avon 64, No. 8 Bullard Havens 24

Class L first round

No. 12 Farmington 66, No. 21 Hillhouse 48

BOYS BASKETBALL

Windsor 82, Farmington 56

At West Hartford

Farmington (56) Harrison Hawkins 2-1-6, David Hawkins 5-4-16, Samuel Olivastro 1-4-6, Jahkai Veal 0-1-1, Caleb Smity 3-0-6, Angelo Maccarone 8-0-19, Hugh Murphy 0-0-0, Tyler Thompson 0-0-0. Totals 19-10-56

Windsor (82) Gyan Davis 7-1-5, Sean Evans 1-0-3, Kaiden James 5-2-13, Anthony Williams 9-3-21, Jaheem Franklin 1-0-3, Jakeel Martin 5-0-12, Ji Gary 4-0-12, Josiah Serrano 1-0-3. Totals 33-6-82

Farmington (16-7) 14 16 12 14 — 56

Windsor (20-3) 19 20 25 18 — 82

Three-point goals: Evans (W), James (W), Franklin (W), Martin (W) 2, Gary (W) 4, Serrano (W), H. Hawkins (F), D. Hawkins (F) 2, Maccarone (F) 3

GIRLS BASKETBALL

Avon 64, Bullard Havens 24

At Bridgeport

Avon (64) Lila Aguilar 3-0-6, Grace Chute 0-0-0, Adi Standish 7-0-14, Sophia DiBella 3-0-6, Gianna Godbout 5-0-12, Haley Chisholm 3-0-7, Claire Cawley 2-1-5, Lia Bosanac 4-0-10, Mya Hall 0-0-0, Candace Graves 0-1-1, Ella Godbout 1-0-2. Totals 27-2

Bullard Havens (24) Burnett 1-0-3, Salinas 1-0-2, Taylor 1-1-3, Eaddy 0-0-0, Marshall 5-1-12, Ortiz 0-0-0, Bueho 0-0-0, Samuels 2-0-4. Totals 10-2

Avon (10-11) 22 9 16 17 — 64

Bullard Havens (15-6) 8 4 4 8 — 24

Three-point goals: Marshall (B), G. Godbout (A) 2, Chisholm (A), Bosanac (A) 2

Canton 59, Wright Tech 41

At Stamford

Canton (59) Ruby Therberge 7 1-1 19, Avery Brown 4 4-4 14, Helen Canny 4 1-2 10, Emery Howard 2 1-2 5, Sam Yanke 2-0-4, Ally Wire 1 1-2 3, Avery Miller 1-0-2, Kenzie Yanke 1-0-2, Hannah Glassey 0-0-0, Brooke Czerwinski 0-0-0, Totals 22 8-11 59

Wright Tech (41) Melani Velez 8 2-3 20, Peytyn Williams 3-0-6, Shaniah Evell 1 3-4 5, Rebecca Asalu 2-0-4, Jaclyn Dupree 1 1-2 4, Regan Miller 1-0-2, Totals: 16 6-9 41

Canton (11-12) 27 16 8 8 — 59

Wright Tech (11-11) 12 8 11 10 — 41

Three-point goals: Theberge (C) 4, A. Brown (C) 2, Canny (C), Velez (WT) 2

Monday, Feb. 26

GIRLS BASKETBALL

Class M first round

No. 15 Immaculate 59, No. 18 Lewis Mills 38

GIRLS HOCKEY

CHSGA State Tournament first round

No. 6 Southington co-op 4, No. 11 Amity 1

No. 7 Suffield co-op 2, No. 10 Hall/Conard 1

Upcoming events

Saturday, March 2

WRESTLING

New England championships at Providence (boys and girls)

