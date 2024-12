Weekly scoreboard: Dec. 8-14, 2024

Saturday, December 14

FOOTBALL

Class S championship

Ansonia 58, Bloomfield 12

Class M championship

Brookfield vs. St. Joseph, 1:30 p.m. at Rentschler Field

Class L championship

New Canaan vs. Darien, 3 p.m. at CCSU

Class LL championship

Greenwich vs. West Haven, 6:30 p.m at CCSU

GIRLS HOCKEY

Simsbury at Woodstock Academy, 10:30 a.m

Southington co-op at Darien, 4:30 p.m.

FOOTBALL

Class S championship

Ansonia 58, Bloomfield 12

At East Hartford

Bloomfield (9-4) 6 6 0 0 – 12

Ansonia (12-1) 16 14 28 0 — 58

First quarter

A: Jacob Romanowski 2 fumble return (Quintez Whittle run), 9:46

A: Quintez Whittle 58 run (Q Whittle run), 3:07

B: Lamont Applewhite 37 pass from Cameron White (pass fails), 0:00

Second quarter

B: Zachal Kimber 27 run (pass fails), 10:21

A: Matteo Sorrentino 32 run (run fails), 6:34

A: Q Whittle 43 run (Sorrentino run), 3:42

Third quarter

A: Q Whittle 8 run (Sorrentino pass from Q Whittle), 7:15

A: Q Whitte 22 run (run fails), 6:48

A: Sorrentino 2 run (Crishon Fogle run), 4:49

A: Fogle 22 run (kick wide), 0:45

Individual results

RUSHING: Ansonia – Crishon Fogle 10-70, Deon Newton 1-3, Chase Antrum 1-2, Matteo Sorrentino 6-80, Quintez Whittle 18-198, Jayden Whittle 1-5; Bloomfield – Zion Banton 5-36, Zachal Kimber 10-43, Romar Heron 3-minus 8, Lamont Applewhite 1-2, Cameron White 4-minus 21

PASSING: Ansonia – Sorrentino 0-3-1, 0, Romeo Charles 0-1-0; Bloomfield – Cameron White 11-24-2, 118

RECEIVING: Bloomfield – Romar Heron 1-1, Zion Banton 2-28, Lamont Applewhite 3-53, Dakhai Powell 2-13, Vernon Kelly 2-23

Friday, December 13

FOOTBALL

Class SS championship

Killingly 48, Sheehan 33

Class MM championship

Masuk 24, Windsor 21

GIRLS BASKETBALL

Farmington 64, Manchester 22

East Catholic 54, Lewis Mills 23

FOOTBALL

Class SS championship

Killingly 48, Sheehan 33

At East Hartford

Sheehan (10-3) 7 14 12 0 — 33

Killingly (13-0) 6 21 7 14 — 48

First quarter

S: Joshua Durant 1 run (Evan Keating kick), 5:54

K: Hayden Allard 18 run (kick fails), 2:27

Second quarter

S: Jake O’Brien 1 run (Keating kick), 10:48

K: Allard 81 kickoff return (Cooper Logee kick), 10:32

K: Allard 57 run (Logee kick), 5:54

S: Jack Grant 11 run (Keating kick), 3:31

K: Allard 2 run (Logee kick), 0:35

Third quarter

K: Everton Brown 40 run (Logee kick), 11:06

S: Grant 8 run (kick fails), 8:22

S: Durant 1 run (kick fails), 1:47

Fourth quarter

K: Allard 13 run (Logee kick), 11:07

K: Quinn Sumner 1 run (Logee kick), 1:08

Individual leaders

RUSHING: Killingly – Hayden Allard 36-267, Quinn Sumner 2-3, Everton Brown 12-125, Joseph Mackie 1-5; Sheehan – Jack Grant 12-97, Jake O’Brien 10-63, Joshua Durant 10-51

PASSING: Killingly—Sumner 3-5-1, 79; Sheehan – Jake O’Brien 16-29-1, 186

RECEIVING: Killingly – Callan Senecal 1-20, Hunter Allard 2-59; Sheehan – Jayden Dougherty 5-46, Tucker Larson 6-93, Mason Baehr 1-16, Lucas Geremia 2-24

Class MM championship

Masuk 24, Windsor 21

At New Britain

Masuk (10-3) 7 7 7 3 — 24

Windsor (12-1) 0 13 8 0 – 21

First quarter

M: Shane Walker 26 pass from Aaron Champagne (Jackson Zylick kick)

Second quarter

W: John Manning 8 run (Matthew Nesheiwat kick)

M: Steven Curtin 5 pass from Champagne (Zylick kick)

Third quarter

W: Jaden Langford 64 pass from A.J. Robinson (kick failed)

M: Tariq Al-Hameedi 1 run (Zylick kick)

W: Manning 10 run (Manning run)

Fourth quarter

M: Zylick 27 FG

Individual statistics

RUSHING: Masuk – Gavin Walker 12-43, Anthony Matthews-Dixon 10-43, Tariq Al-Hameedi 4-4, Nick Fox 1-2, Austin Keegan 10-minus 2, Aaron Champagne 1-minus 4; Windsor – John Manning 40-225, Shaun Adams 107, AJ Robinson 1-minus 8

PASSING: Masuk – Champagne 14-25-1, 179; Windsor – AJ Robinson 5-15-0, 90

RECEIVING: Masuk – Shane Walker 9-146, Max Vigilone 2-16, Gavin Walker 2-12, Steven Curtin 1-5; Windsor – Jaden Langford 3-76, John Manning 2-14

Thursday, Dec. 12

GIRLS HOCKEY

Fairfield Ludlowe 5, Simsbury 5

Wednesday, Dec. 11

GIRLS HOCKEY

Simsbury 3, Southington co-op 2

Monday, Dec. 9

GIRLS HOCKEY

Southington co-op 2, Hall 1

Sunday, Dec. 8

FOOTBALL

CLASS LL semifinals

West Haven 42, Fairfield Prep 7

Greenwich 14, Staples 0

CLASS L semifinals

Darien 35, Notre Dame-West Haven 21

New Canaan 35. Newtown 20

CLASS MM semifinals

Windsor 50, Newington 0

Masuk 41, Bunnell 13

CLASS M semifinals

St. Joseph 17, Hand 10

Brookfield 28, Berlin 0

CLASS SS semifinals

Killingly 42, Waterford 7

Sheehan 49, Windham 13

CLASS S semifinals

Bloomfield 28, Waterbury Career Academy 23

Ansonia 30, Woodland 23

FOOTBALL

Ansonia 30, Woodland Regional 23

At Ansonia

Woodland (8-4) 8 0 7 8 — 23

Ansonia (11-1) 16 6 0 7 — 30

First quarter

A: Quintez Whittle 35 run (Whittle run), 11:46

W: Josh Stepputtis 55 pass from Jack Brunetti (Christian Morales run), 6:15

A: Whittle 67 run (Whittle run), 6:02

Second quarter

A: Evander Leon-Ayala 7 pass from Romeo Charles (run fails), 3:14

Third quarter

W: Brett Lato 4 pass from Brunetti (Hunter Crock kick), 3:49

Fourth quarter

W: Norman Cook 13 pass from Brunetti (Brunetti pass from Morales), 0:25

A: Charles 34 pass from Matteo Sorrentino (Jayden White run), 00.5

