Weekly scoreboard: Dec. 30 to Jan. 5, 2025

Thursday, Jan. 2

BOYS BASKETBALL

RHAM 58, Avon 45

Simsbury 70, Berlin 40

WRESTLING

Avon 63, Glastonbury 17

Canton 39, Stafford 33

Simsbury 59, Newington 24

Suffield/Windsor Locks 48, Granby 26

At Glastonbury

106 Connor Petrunti (A) pin Jayden Rivera (G), 0:57; 113 Sebastian Carlo (A) pin Stefan Cernatescu (G), 0:23; 120 Mason Beecher (A) pin Tyler Tummillo (G), 3:13; 126 David Jacobs (A) pin Brendan Tummillo (G); 132 Carmelo Rafala (G) pin Liam Hildinger (A), 2:30; 138 Elijah Fagin (A) pin Christopher Ouellette (G), 4:42; 144 Aki Bhabad (A) pin Tiago Banhon (G), 0:51; 150 Carter Davies (A) pin Santiago Fernandez decker (G), 0:55; 157 Kyle Amirault (G) tech fall Charles May (A), 17-1; 165 John Murphy (A) dec. Dante Casdia (G), 10-8; 175 Matias Berrio (A) pin Connor Downing (G), 3:42; 190 Jayden Beecher (A) pin John Luby (G), 2:22; 215 Maxwell Janes (A) pin Robert Rosa (G), 2:52; 285 A’marii Dudley (G) pin Shawn Leith (A), 1:15

Records: Avon 4-2, 1-0 CCC North, Glastonbury 4-1, 0-1 CCC North

Canton 39, Stafford 33

At Stafford

106: Landon DaCruz (C) forfeit; 113 Sean Titus (C) pin Andrew Irwin (S), 2:47; 120 Jose Rivera (C) tech fall Nathan Kodzis (S), 21-4 5:20; 126 Derek Consolini (S) pin Bryce Young (C), 1:08; 132 Nick Leadbetter (C) dec. Kaiden Bobskill (S), 8-3; 138 George Redford (C) pin Noah Perry (S), 1:34; 144 Seth Ives (S) pin Link Knapp (C), 0:30; 150 Grant Inlow (C) dec. Dominic Curnan (S), 13-2; 157 Carter Chambers (C) dec. Logan Wolf (S), 12-9 6:30; 165 Tyler Wolf (S) pin Grant Chambers (C), 3:19; 175 Kaiden Jellison (S) pin Joaquin Vasquez (C), 1:07; 190 Peyton Krah (S) dec. Kian Murphy (C), 7-1; 215: James Grover (S) forfeit; 285 Thomas Johnson (C) pin Kaleb Arcouette (S), 1:25

Records: Canton 5-6, 1-0 NCCC; Stafford 8-3, 1-1 NCCC

Simsbury 59, Newington 24

At Newington

106 Moses Olea-Sulivan (S) pin Jackson Schilling (N); 120 Grady Carroll (S) pin Brycen Hoang (N); 126 Mick Granger (S) tech fall Maurizio Previti (N), 17-2; 132 Giuliano Sirianni (S) pin Nicholas Dimauro (N); 144 Coleman Finn (S) pin Gavin Dibella (N); 150 Kevin Wojtowicz (S) pin Emanuel Nazario (N); 157 Makar Blazhkkevich (N) pin Will Sudnick (S); 175 Marcus Brown (N) pin Christos Alexopoulos (S); 190 Brett Osborne CT (Simsbury) pin Rowan Tracey (N); 215 Maximus Konopka (S) pin Heath Weeden (N); 138: Angelo Dicicco (S) forfeit; 165: Luis-Amaro-Baez (N) forfeit; 285: Jaden Martin (S) forfeit

Records: Simsbury 1-1, 1-0 CCC West; Newington 0-5, 0-1 CCC South

Suffield/Windsor Locks 48, Granby 26

At Suffield

106: Peter Annis (S) forfeit; 113: no match; 120 Liam Kirkpatrick (G) pin Cedrick Hardy (S), 1:55; 126 Max Blake (S) pin Tyrese Henry (G), 1:03; 132 Deron Daley (G) pin Wyatt Grant (S), 0:42; 138 Benjamin Barlow (G) tech fall Alex Tamayo (S), 16-0; 144: Cole Snyder (S) forfeit; 150 Jackson Annis (S) pin Cartier Hightower (G), 3:00; 157 Tony Camilleri (G) dec. Angel Medina (S), 12-8; 165: Matthew Kielasinski (S) forfeit; 175 Nikolas Krauland (G) pin Maddox Tamayo (S), 3:18; 190 Landon Tuttle (S) pin Cayden Coughlin (G), 1:48; 215: Patrick Krupa (S) forfeit; 285: Yasin Afrailov (S) forfeit

Records: Suffield/WL 3-2, 2-0 NCCC; Granby 0-1, 0-1 NCCC

Tuesday, Dec. 31

BOYS HOCKEY

Farmington Valley 3, North Haven 1

Monday, Dec. 30

BOYS BASKETBALL

The Valley vs. The Hills Holiday Tournament

Consolation: Farmington 62, Lakeville 55

Championship: Granby 49, Lewis Mills 45

Fred Kelly Memorial Tournament at North Haven

Consolation: Simsbury 54, Amistad 45

Other games

Bolton at East Granby

GIRLS BASKETBALL

Bristol Central Holiday Tournament

Final: Bristol Central 76, Farmington 44

Consolation: Canton 68, Gilbert 62

Other games

East Granby 42, Bolton 20

WRESTLING

Middletown 46, Farmington 28

GIRLS HOCKEY

Simsbury 10, Greenwich 3

BOYS BASKETBALL

Farmington 62, Lakeview 55

At Farmington

Lakeview (55) Max Guma 1-0-3, D.J. Willenbrock 0-0-0, Quinn Coffey 2-2-7, Jack Gollow 7-7-23, Cole Karpicki 1-2-5, Connor Aldrich 0-0-0, Patrick Weaving 7-3-17, Joe Sepples 0-0-0. Totals 18 14 55

Farmington (62) Chase Clay 3-0-8, Alex Walton 0-0-0, Xzavior Clark 0-0-0, Tyler Thompson 5-4-15, Michael LeBouthiller 2-0-6, Jake Tomkiewicz 0-1-1, Angelo Maccarone 8-12-30, Harry Hawkins 1-0-2. Totals 19 17-25 62

Lakeville (1-4) 10 17 18 10 — 55

Farmington (2-3) 22 19 9 9 — 62

Three-point goals: Coffey (L), Gollow (L) 2, Karpicki (L), Clay (F) 2, Thompson (F), LeBouthiller (F) 2, Maccarone (F) 2

Granby 49, Lewis Mills 45

At Farmington

Granby (49) Stone Tran 4-0-8, Carmelo Roman 0-3-3, Ryder Brunk 2-0-4, Oliver Douglas 4-2-11, Brady Liss 0-0-0, Will Auer 1-0-3, Jake Teclaw 7-4-20. Totals 18-9

Lewis Mills (45) Gavin Daly 6-1-17, Anthony D’Iorio 0-0-0, Will Green 1-0-2, Logan Carrano 1-0-3, Tommy Dinunzio 9-3-21, Chad Edmond 0-0-0, Gage Kosak 0-0-0, Ethan Braddock 1-0-2, Totals 18-4-45

Granby (4-1) 7 14 19 9 — 49

Lewis Mills (2-3) 16 16 2 9 — 45

Three-point goals: Douglas (G), Auer (G), Teclaw (G) 2, Daly (LM) 4

NOTE: Teclaw, Tran and Dinunzio were named to the All-Tournament team along with Lakeview’s Jack Gollow and Farmington’s Angelo Maccarone. Teclaw was named the tournament MVP.

GIRLS BASKETBALL

Canton 68, Gilbert 62

At Bristol (Central)

Gilbert (62) Neela Gilbert 1-0-2, Emily Arel 8-7-32, Taylor Plourde 0-0-0, Andrea Bunalan 4-0-10, Trinity Johnson 0-0-0, Maday Tanis 0-0-0, Addy Lillie 7-4-18, Kyleigh Kingman 0-0-0. Totals 20-11

Canton (68) Ruby Theberge 5-20-31, Brooke Czerwinski 2-0-5, Kenzie Yankee 1-2-4, Riley Ahlgren 4-6-14, Helen Canny 0-1-1, Lucy O’Connor 5-2-12, Macy McCullough 0-0-0, Kayla Berning 0-0-0. Totals 17-31

Gilbert (4-2) 17 8 16 21 — 62

Canton (2-1) 11 19 10 28 – 68

Three-point goals: Arel (G) 9, Bunalan (G) 2, Theberge (C), Czerwinski (C)

WRESTLING

Middletown 46, Farmington 28

At Middletown

113 Andrew Scharper (M) pin Ashrava Tiwari (F), 1:30; 120 Joshua Ramos (M) tech fall Tyshawn Crooms (F), 18-3; 126 Ryan Sousa (F) tech fall John carlo Guedes (M), 19-4; 132 Isaiah Mcdaniel (M) pin Darrien Mirambeaux (F); 138 Austen Zhu (F) pin Efe Tepebas (M), 5:45; 144 Marcus Woods (M) pin Erik Fitzgerald (F), 3:50; 150 Derek Mcmahon (M) tech fall Remi Michaels (F), 17-2; 157 Sean Mccall (M) pin Connor Ebert (F), 1:30; 165 Jeremiah Ribeiro (M) pin Sylvain Tardiff (F), 3:59; 175 Alex Araujo (F) tech fall Colin Chatman (M), 22-4; 190: Nicholas Voelkl (M) forfeit; 215 John Masulli (F) pin Collin Pelotte (M), 3:59; 285 Semih Selimoglu (F) pin Ali Demirhan (M), 3:44

Records: Middletown 4-1, Farmington 3-3

Upcoming events

Friday, Jan. 3

BOYS BASKETBALL

Canton at SMSA, 6:45 p.m.

Lewis Mills at Bloomfield, 6:30 p.m.

GIRLS BASKETBALL

South Windsor at Avon, 6:45 p.m.

Farmington at Lewis Mills, 6 p.m.

SMSA at Canton, 6:45 p.m.

BOYS SWIMMING

Avon at Bristol co-op, 3:45 p.m.

GIRLS HOCKEY

Southington co-op at Hamden, 4 p.m.

Saturday, Jan. 4

BOYS HOCKEY

Glastonbury at Farmington Valley (AOF), 5 p.m.

WRESTLING

Avon, Farmington at Bristol Central Invitational

SImsbury, Fairfield Warde, Greenwich at Ridgefield

Canton at Jonathan Law tournament

BOYS HOCKEY

Enfield/East Granby/Stafford at Newington co-op, 7:10 p.m.

INDOOR TRACK

Canton at Hartford Public, noon

