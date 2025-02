Weekly scoreboard: Jan. 27-Feb. 2, 2025

Saturday, February 1

GIRLS BASKETBALL

Wilbur Cross at Canton

Stonington 46, Granby 35

BOYS HOCKEY

NW Catholic at Farmington Valley

(4) Simsbury 7, (8) Xavier 1

GIRLS HOCKEY

Guilford at Southington co-op

WRESTLING

At Plaistow, N.H.

Timberlane Regional NH 64, Simsbury 15

Danbury vs. Simsbury

Simsbury vs. Haverhill

Highlander Invitational: Bristol Eastern 217½, Canton 174½, New Britain 164

Class M/S Duals Championship Tournament

Final: Foran 38, (7) Killingly 36

Third Place: Berlin 38, Avon 37

BOYS SWIMMING

Granby co-op at Simsbury

INDOOR TRACK

CCC Championships

BOYS: Windsor 78, Hall 67, Bloomfield 61

GIRLS: Bloomfield 89, Windsor 84, Glastonbury 67

WRESTLING

Highlander Invitational

At Portland

Team results – 1. Bristol Eastern 217½, 2. Canton 174½, 3. New Britain 164, 4. Haddam-Killingworth 145½, 5. Griswold/Wheeler 143, 6. Plainville 139, 7. Manchester 123, 8. East Haven 108½, 9. Portland/Cromwell 100½, 10. Hand 89½, 11. Montville/Plainfield 82, 12. Old Lyme 58, 13. Bacon Academy 28½, 14. Coventry and St. Paul 11, 16. Goodwin Tech 7, 17. North Branford 0

Individual results

Championship finals

106 Yussuf Bah (Bristol Eastern) pin Landon Dacruz (Canton), 0:59

113 David Linder (Montville/Plainfield) dec. Jameson Grant (Bacon Academy), 7-3

120 Mark Pietruszka (H-Killingworth) dec. Adrian Adames (Montville/Plainfield), 4-1

126 Seth Christie Griswold, CT (Griswold) tech fall Soph Um (Bristol Eastern), 21-5 4:32

132 Luke Viens (Bristol Eastern) pin Aaron Aidoo (New Britain), 1:46

138 Juan Florentino (Bristol Eastern) DQ Adam Dean (Portland)

144 Trevin Guardarrama (Bristol Eastern) pin Rowan Hovey (Old Lyme), 1:27

150 Gunnar Howes (Haddam-Killingworth) pin Dwyte Llewelyn (New Britain), 2:29

157 Carter Chambers (Canton) pin Andrew King (Daniel Hand), 3:11

165 Matthew Gish (Portland) dec. Cooper Theriault-Dinielli (Plainville), 14-4

175 Noah Colon (Manchester) tech fall Russell Stewart (Griswold), 19-2 4:08

190 Taiyo Gemme (Old Lyme) pin Michael Capalbo (Griswold), 0:40

215 Jacob Boucher (Plainville) pin Cayleb Alvarez-James (Portland), 1:35

285 Thomas Johnson (Canton) dec. Lascelles Miller jr. (Manchester), 8-0

3rd Place

106 Kevin Burgos (New Britain) dec. Nollan Thomas (Griswold), 8-1

113 Jose Rivera (Canton) dec. Evan Martin (Bristol Eastern), 5-4

120 Xavier Rozie (Bristol Eastern) pin Wyatt Roberts (Daniel Hand), 3:00

126 Noah McCarthy (Haddam-Killingworth) pin Kai Quintana-Wright (Canton), 2:35

132 Nick Leadbetter (Canton) dec. Christian Hall (Montville/Plainfield), 8-5 OT

138 Anthony Fusco (New Britain) dec. Aiden Santiago (Plainville), 4-1 OT

144 Alessandra Ordaya (Manchester) dec. Nathan Rivera (New Britain), 7-1

150 Gabriel Perritt (Manchester) dec. Grant Inlow (Canton), 6-4

157 Josue Lamb Alvarado (Plainville) dec. Javon Rodriguez (Haddam-Killingworth), 10-8

165 Kenny Carter (Daniel Hand) pin Julian Resto (New Britain), 0:51

175 Mathias Schweitzer (Haddam-Killingworth) dec. Bartlomiej Powala (Plainville), 11-3

190 Christian (New Britain) dec. Elliott Anderson (St. Paul), 4-2

215 Ryan Zavecz (Bristol Eastern) M FOR Denyel Alvarez (New Britain), 9-0 3:00

285 Christopher Wright (Plainville) dec. Weston Williams (Bristol Eastern), 5-0

Outstanding wrestler:

2025 Highlander Invitational brackets and results (FloArena)

* * * *

Class M/S Duals

At Killingly

Jim Day pool

(7) Killingly 57, RHAM 15

(7) Killingly 39, Lyman Memorial/WT 37

(7) Killingly 49, Berlin 18

Berlin 46, Lyman Memorial/WT 27

Berlin 48, RHAM 33

Lyman Memorial/WT 50, RHAM 29

Brian Crudden pool

Foran 53, New Fairfield 20

Foran 50, Windham 19

Foran 62, Avon 16

Avon 46, Windham 31

Avon 48, New Fairfield 31

Windham 43, New Fairfield 31

Championship: Foran 38, (7) Killingly 36

Third Place: Berlin 38, Avon 37

Other consolation matches

Lyman Memorial/WT 48, New Fairfield 30

RHAM 42, Windham 38

Outstanding wrestler: Nick Ebrahami (285), Berlin

John Vino Team Sportsmanship Award (selected by officials): RHAM

All-Tournament team: 113: Ron Woods IV, Killingly; 120: Bradley Jonasch, Killingly; 126: Calvin Sammarco, Lyman Memorial/WT and Delmazio Despard, Windham; 132: Landon Roy, Windham; 138: Eli Fagan, Avon; 144: Brady Zadora, Killingly; 150: Logan Davis, Lyman Memorial/WT and Thomas Mahorn, Foran; 157: Antonio Aspras, Foran and Aiden Dejesus, Berlin; 165: Tyquel Lucas, Foran; 175: James Hiltz, Foran; 189: Panagiotas Christakos, Foran; 215: Malachi Fowler, Windham; 285: Nick Ebrahami, Berlin

INDOOR TRACK

CCC championships

At New Haven (Floyd Little Athletic Center)

Team results — BOYS: 1. Windsor 78, 2. Hall 67, 3. Bloomfield 61, 4. Manchester 36, 5. Southington 33, 6. New Britain 29, 7. E.O. Smith 26, 8. Tolland 23, 9. East Hartford 21, 10. Simsbury 18, 11. Bristol Central 17, 12. South Windsor 16, 13. Conard 14, 14. Avon and Middletown, 11, 16. Lewis Mills and Rocky Hill 10, 18. Farmington and East Catholic 6, 20. Platt 5, 21. Glastonbury 3½, 22. Bristol Eastern 3, 23. Plainville 2½, 24. Newington 2

2025 CCC indoor track and field championship results



Team results — GIRLS: 1. Bloomfield 89, 2. Windsor 84, 3. Glastonbury 67, 4. Conard 49, 5. Manchester 31, 6. Simsbury 30, 7. Avon 28, 8. E.O. Smith 19, 9. Southington 15, 10. New Britain 13, 11. Plainville 12. 12. South Windsor and Tolland 11, 14. East Hartford 8, 15. Enfield 8, 16. Hall 7, 18. Platt 6, 19. Bristol Eastern, Farmington and Newington 3, 22. Maloney and RHAM 2, 24. Middletown 1

2025 CCC indoor track and field championship results

Friday, January 31

BOYS BASKETBALL

Avon at Lewis Mills, ppd. to Wed. Feb. 12

(5) NW Catholic 75, Simsbury 43

Windsor Locks at East Granby

Farmington at Bloomfield

Granby 61, Somers 46

GIRLS BASKETBALL

Lewis Mills at Avon

Coventry 64, Canton 52

Windsor Locks 42, East Granby 23

Somers 39, Granby 38, OT

(1) NW Catholic 52, Simsbury 29

GIRLS GYMNASTICS

BOYS SWIMMING

Simsbury at Meriden co-op

GIRLS GYMNASTICS

At Glastonbury

Individual Results

Vault: 1. Lexi Sardinas (F) 9.0, 2. Kyra Sardinas (F) 8.35, 3. Raine Christian (F) 8.25 & Sydney Salazar (G) 8.25

Bars: 1. Lexi Sardinas (F) 8.9, 2. Sydney Salazar (G) 8.0. 3. Sloane Silverman (G) 7.6

Beam: 1. Lexi Sardinas (F) 9.7, 2. Elizabeth Calamari (F) 8.9, 3. Raine Christian (F) 8.6

Floor: 1. Lexi Sardinas (F) 9.8, 2. Kyra Sardinas (F) 9.0, 3. Elizabeth Calamari (F) 8.55

Records: Farmington 5-1

Of note: Farmington returns to action on Saturday, Feb. 8 when they host the Valentine Invitational at Farmington Valley Gymnastics in Plainville

Thursday, January 30

BOYS BASKETBALL

Coventry 68, Canton 66

Granby 86, HMTCA 42

Wednesday, January 29

BOYS BASKETBALL

Bloomfield at Avon

Bristol Central 68, Farmington 43

Lewis Mills 52, Simsbury 42

GIRLS BASKETBALL

Bristol Central 71, Farmington 52

Lewis Mills 33, Simsbury 32

WRESTLING

Canton 54, Somers 20

Granby 30, Coventry 11

Conard 51, Simsbury 27

BOYS HOCKEY

Wethersfield 3, Farmington Valley 1

Enfield/East Granby/Stafford 4, Newington co-op 1

(1) New Canaan 2, (4) Simsbury 1

GIRLS HOCKEY

Southington co-op 3, Mercy 1

Hall 3, Simsbury 1

CROSS COUNTRY SKIING

Simsbury at Amherst (Notchview Reservation)

BOYS BASKETBALL

Lewis Mills 52, Simsbury 42

At Burlington

Simsbury (42) Lincoln Turrell 1-0-3, Andrew Kerwin 0-2-2, Will Gillis 2-0-5, Patrick Matycyzk 2–1-5, Shane Butler 4-2-11, Matt Watson 1-0-3, Jack Garner 1-0-2, Emmanuel Densu-Croffle 5-0-11, Total 16-5-42

Lewis Mills (52) Gavin Daly 3-3-13, Brett Harding 2-0-5, Will Green 0-0-0, Logan Carrano 5-0-14, Tommy Dinunzio 4-1-12, Chad Edmond 2-1-6, Gavin Grustas 0-0-0, Gage Kosak 1-0-2, Totals 17-5-52

Simsbury (8-7) 6 12 10 14 — 42

Lewis Mills (6-9) 15 18 9 10 — 52

Three-point goals: Gillis (S), Butler (S), Watson (S), Turrell (S), Densu Croffle (S), Carrano (LM) 4, Dinunzio (LM) 3, Daly (LM), Harding (LM), Edmond (LM)

WRESTLING

Conard 51, Simsbury 27

At Simsbury

106 Moses Olea-Sulivan (S) dec. Santiago Garcia (C), 13-9; 113 Ethan Quinn (S) pin Makayla Santiago (C), 1:00; 120 Armen Arakelian (C) pin Grady Carroll (S), 1:20; 126 Mick Granger (S) pin Samuel Mark (C), 1:44; 132 Giuliano Sirianni (S) pin Fletcher Bloom (C); 138 Bruce Zoeller (C) pin Dylan Jones (S), 2:34; 144: Harry Marino (C) forfeit; 150 Jude Hite (S) pin Elias Velazquez (C), 2:35; 157 Joseph Fukuyama (C) pin Will Sudnick (S), 1:21; 165 Michael Callahan (C) pin Tate Mairano (S), 1:44; 175 Brooks Mcmahon (C) pin Christos Alexopoulos (S), 2:22; 190: Adalynn Southworth (C) forfeit; 215 Braydon Sohn (C) dec. Brett Osborne CT (Simsbury), 7-5; 285 Owen Holmes (C) DQ Jaden Martin (S), 4:21

Canton 54, Somers 20

At Canton

106: Landon DaCruz (C) forfeit; 113 William Accorsi (S) tech fall Jose Rivera (C), 20-1 3:00; 120 Ayden Guerra (S) pin Sean Titus (C); 126: Kai Quintana-Wright (C) forfeit; 132 Harrison Accorsi (S) pin Bryce Young (C); 138: Nick Leadbetter (C) forfeit; 144 Aiden Catalan (C) pin Ben Maskill (S); 150 George Redford (C) pin Luke Gengenbach (S), 1:26; 157: Carter Chambers (C) forfeit; 165 Hale Eastman (S) dec. Grant Chambers (C), 21-15; 175 Joaquin Vasquez (C) pin Dominic Carenzo (S), 2:55; 190: Kian Murphy (C) forfeit; 215: no match; 285: Thomas Johnson (C) forfeit

Tuesday, January 28

BOYS BASKETBALL

Ellington 74, Canton 55

East Granby 50, Bolton 35

Windsor Locks at Granby

GIRLS BASKETBALL

Ellington 60, Canton 47

Granby 54, Windsor Locks 32

Bolton at East Granby

WRESTLING

Avon 45, Manchester 21

Hall 40, Farmington 36

BOYS SWIMMING

Avon at Rocky Hill

Hall at Farmington

NW Catholic/East Catholic at Simsbury, ppd.

WRESTLING

Avon 45, Manchester 21

At Manchester

106 Connor Petrunti (A) pin Brandin Ortiz (M), 0:21; 113 Mikhail Baioni (A) pin Griffin Viets (M), 0:44; 120 Mason Beecher (A) pin Eddie Lester (M), 1:30; 126 Luke Miller (A) pin Mya Rose (M), 1:02; 132 Thomas Frez (A) dec. Zachary Oquendo (M), 14-6; 144 Alessandra Ordaya (M) pin Carter Davies (A), 1:11; 150 Gabriel Perritt (M) dec. Bryce Krodel (A), 13-2; 157 Charles May (A) pin Jeriel Otero-Cardona (M), 0:50; 165 John Murphy (A) pin Lydia Roberts (M), 1:43; 175 Noah Colon (M) tech fall Sawyer Buzecan (A), 15-0; 190 Jayden Beecher (A) pin Jen Thompson (M), 0:24; 215 Maxwell Janes (A) pin William Murphy (M); 285 Lascelles Miller Jr. (M) pin Shawn Leith (A), 1:44

Records: Avon 14-3, 3-1 CCC North

Monday, January 27

BOYS BASKETBALL

(5) Northwest Catholic 81, Avon 27

Bristol Eastern 67, Farmington 57

Bristol Central 67, Lewis Mills 55

Conard at Simsbury

GIRLS BASKETBALL

(1) NW Catholic 65, Avon 32

Bristol Eastern 67, Farmington 33

Bristol Central 59, Lewis Mills 34

Conard 51, Simsbury 32

BOYS BASKETBALL

Bristol Central 67 Lewis Mills 55|

At Bristol

Lewis Mills (55) Gavin Daly 6-4-18, Brett Harding 4-0-10, Will Green 0-0-0, Logan Carrano 0-0-0, Tommy Dinunzio 6-1-13, Chad Edmond 4-0-12, Gavin Grustas 0-0-0, Gage Kosak 0-2-2, Ethan Braddock 0-0-0, Totals 20-7-55

Bristol Central (67) Gavin Chamberlin 3-4-11, Jayden Sokolowski 2-0-5, Cody Roy 1-0-2, Nate Ortiz 0-0-0, Joey Pikiell 9-8-28, Malikia Holley 3-0-6, Quincy Lawson 4-5-15, Totals 22-17-67

Lewis Mills (5-9) 12 14 18 11 — 55

Bristol Central (6-8) 16 15 14 12 – 67

Three-point goals: Edmond (LM) 4, Daly (LM) 2, Harding (LM) 2, Chamberlin (BC), Pikiell (BC) 3, Sokolowski (BC)

NOTES: Lewis Mills led 55-52 and BC scored the last 12 points of the game going 8-8 from the FT line.

Previous results

Previous Winter 2025 results

Jan. 20-26, 2025

Jan. 13-19, 2025

Jan. 6-12, 2025

Dec. 30-Jan. 5, 2025

Dec. 23-29, 2024

Dec. 15-22, 2024

Dec. 8-14, 2024

Previous Fall 2024 results

Nov. 18-30, 2024

Nov. 4-17, 2024

Oct. 28-Nov. 3, 2024

Oct. 21-27, 2024

Oct. 14-20, 2024

Oct. 7-13, 2024

Sept. 30-Oct. 6, 2024

Sept. 23-29, 2024

Sept. 16-22, 2024

Sept. 9-15, 2024

Sept. 2-8, 2024

Previous Summer 2024 results

August 19-Sept. 1, 2024

July 29-August 18, 2024

July 15-28, 2024

July 7-14, 2024

July 1-7, 2024

June 24-30, 2024

June 17-23, 2024

June 10-16, 2024

Previous Spring 2024 results

June 3-June 9, 2024

May 28-June 2, 2024

May 20-27, 2024

May 13-19, 2024

May 6-May 12, 2024

April 29-May 5, 2024

April 22-28, 2024

April 15-21, 2024

April 8-14, 2024

March 29-April 7, 2024

Previous Winter 2024 results

March 11-23, 2024

March 4-10, 2024

Feb. 26-March 3, 2024

Feb. 19-25, 2024

Feb. 12-18, 2024

Feb. 5-11, 2024

Jan. 29-Feb. 4, 2024

Jan. 22-28, 2024

Jan. 15-21, 2024

Jan. 8-14, 2024

Jan. 1-7, 2024

Dec. 17-31, 2023

Dec. 9-16, 2023

Previous Fall 2023 results

Nov. 13-26, 2023

Nov. 6-13, 2023

Oct. 30-Nov. 5, 2023

Oct. 23-29, 2023

Oct. 16-22, 2023

Oct. 9-15, 2023

Oct. 2-8, 2023

Sept. 25-Oct. 1, 2023

Sept. 18-24, 2023

Sept. 11-17, 2023

August 29-Sept. 10, 2023