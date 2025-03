Weekly scoreboard: Feb. 24-March 9, 2025

Saturday, March 1

BOYS BASKETBALL

CIAC Div. IV first round: East Granby 62, Stafford 55

GIRLS BASKETBALL

Class L first round: No. 20 Farmington 38, No. 13 Lyman Hall 32

Class M first round: No. 13 Lewis Mills 54, No. 20 East Hampton 37

Class M first round: No. 15 Wolcott 34, No. 18 Granby 33

BOYS HOCKEY

Newington co-op 9, Northeastern co-op 3

Wethersfield 3, Farmington Valley 0

WRESTLING

State Open: 1. Xavier 189½, 2. Newtown 137, 3. East Hartford 134

Girls State Championship: 1. Trumbull 113½, 2. Norwalk 94, 3. Amity 88

WRESTLING

2025 CIAC State Open

At New Haven

Team results (Top 20) – 1. Xavier 189½, 2. Newtown 137, 3. East Hartford 134, 4. Fairfield Warde 127½, 5. Ridgefield 112, 6. East Lyme/Norwich Tech 96, 7. Simsbury 80½, 8. Danbury 62, 9. Hall 53, 10. Killingly 48½, 11. Enfield 42, 12. Middletown 41½, 13. Stafford 41, 14. Berlin 38, 15. Bristol Eastern 37½, 16. Somers 37, 17. Southington 36, 18. Lyman Memorial/Windham Tech 35, 19. Staples 34½, 20. Conard 33

Individual results

Finals

106 Cole Desiano (Ridgefield) dec. Zack Dixon (Xavier), 2-0

113 William Accorsi (Somers) dec. Bradley Ament (Xavier), 4-3

120 Kenna Gioffre (Newtown) dec. Lukas Boxley (Ledyard), 2-1

126 Ethan Buonanducci (Enfield) dec. Alex Oberc (New Milford), 12-4

132 Braylon Gonzalez (Xavier) dec. Isaac Quiles (East Hartford), 10-2

138 Jay Chase (Sheehan) pin Ethan Bochman Rodriguez (Terryville/Thomaston), 3:36

144 Jaeckez Mendez (East Hartford) dec. Harry Marino (Conard), 7-2

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) dec. Antonio Arguello (Newtown), 5-4

157 Evan Schibi (Gilbert/Torr) dec. Yaxier Rivera (East Hartford), 4-2

165 Drayvn Roberts (East Hartford) dec. Marc Maurath (Newtown), 14-12

175 Maximus Morse (Xavier) dec. Luke Chapman (Montville/Plainfield), 9-0

190 Maximus Konopka (Simsbury) dec. Brayden Soleau (East Lyme/Norwich Tech), 10-0

215 Lincoln Carlson (East Lyme/Norwich Tech) tech fall Trey Parker (Brookfield/Shepaug), 23-5, 3:18

285 Nicholas Ebrahimi (Berlin) dec. Anthony Shivas (Derby/Oxford/Holy Cross), 8-4

3rd Place

106 Yussuf Bah (Bristol Eastern) dec. Joshua Ramos (Middletown), 16-7

113 Ethan Quinn (Simsbury) forfeit over Carter Lanzilli (Ridgefield)

120 Michael Ortiz (Hall) dec. Dylan Meyers (Ridgefield), 6-2

126 Seamus Hallinan (Xavier) dec. Mael Pierre-paul (Bunnell), 7-2

132 John Carrozza (Ridgefield) dec. Isaiah Mcdaniel (Middletown), 1-0

138 Brady Zadora (Killingly) dec. Edward Lavoie (Norwich Free Academy), 7-5

144 Durkin Stankevich (Nonnewaug) pin Jacob Gordon (South Windsor), 2:36

150 Riley Storozuk (East Hartford) dec. Vincent Rivera (Xavier), 4-2

157 Jake Maddox (Newtown) tech fall Cael Loria (Xavier), 17-1 4:57

165 Matthew Gish (Portland/Cromwell) dec. Chase Catalano (Xavier), 7-0

175 Dylan Mastroianni (New Canaan) dec. Branimir Lah (Amity), 6-3

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) pin Cooper Light (Stonington), 4:25

215 Andrew Mikosz (Southington) pin Justin Barker (Danbury), 1:20

285 Luc Abbatemarco (Hall) dec. Jonathan Harms (East Lyme/Norwich Tech), 4-1 SV

5th Place

106 Peter Annis (Suffield/Windsor Locks) forfeit over Christopher Montovani (East Hartford)

113 Jude Grammatico (Fairfield Warde) dec. Jose Negron-Ortiz (New London), 13-2

120 Noah Caisse (East Lyme/Norwich Tech) tech fall Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 16-0 4:24

126 Derek Consolini (Stafford) tech fall Seth Christie (Griswold/Wheeler), 19-1 2:25

132 Cristian Pote (Danbury) pin Giuliano Sirianni (Simsbury), 1:35

138 Alex Lamarre (Bristol Central) dec. Coleman Finn (Simsbury), 9-1

144 Leo Moore (Ridgefield) forfeit over Troy Torres-Morey (Windham)

150 Lucas Gannotti (Waterford) dec. Jace Iamunno (North Haven), 11-3

157 Louis Soracco (Fairfield Warde) pin Damian Rousseau (Staples), 1:26

165 Jonathan Wright-Goodison (Hall) dec. Dylan Warner (Branford), 4-1

175 Noah Colon (Manchester) dec. James Hiltz (Lyman Mem/Windham Tech), 14-5

190 Cris Menendez (Bethel) forfeit over Taiyo Gemme (Old Lyme)

215 Isiah Dominguez (Norwalk) pin Matthew Tarzia (Bethel), 2:30

285 Cooper Myers (Waterford) forfeit over Jagger Rees (Foran

Outstanding wrestler: Nicholas Ebrahimi (Berlin), 285

2025 CIAC State Open championships brackets and results (FloArena)

2025 State Open brackets (printable)

GIRLS WRESTLING

2025 CIAC State Championships

At New Haven

Team results Top 20 – 1. Trumbull 113½, 2. Norwalk 94, 3. Amity 88, 4. Jonathan Law 78½, 5. Plainville 69, 6. Platt 66½, 7. Stamford 63, 8. New Milford 61, 9. Maloney 58½, 10. East Harven 54½, 11. Conard 50, 12. Stratford 47, 13. Bridgeport co-op 44, 14. New Britain and Windham 41, 16. Shelton 38½, 17. Haddam-Killingworth 38, 18. Bristol Central 37, 19. Fairfield Ludlowe 36½, 20. Bunnell 35

Individual results

Finals

100 Sophia Gordon (South Windsor) tech fall Clara Reynolds (New Milford), 16-0, 4:51

107 Selena Batres (Jonathan Law) pin Jocelyn Sanchez (Bridgeport Co-op), 2:47

114 Sybella Landrie (Berlin) dec. Elliana Selearis (Amity), 7-4

120 Ava Gamberdella (Branford) dec. Gonul Celik (East Haven), 8-6, 3 OT

126 Lina Rodriguez (Norwalk) dec. Cristel Miguel (Amity), 21-7

132 Rylee Donohue (Norwalk) dec. Emma Rial (Trumbull), 12-3

138 Amelia Petersen (Haddam-Killingworth) pin Winner Tshibombi (Stratford), 3:29

145 Maddie Cooper (East Haven) dec. Kan-yah McCarthy (Fairfield Ludlowe), 10-5

152 Matilda Tote (Bunnell) pin Jelene Lainez (Platt Tech), 4:52

165 Kaydence Atkinson (New Britain) dec. Marangelie Teixeira (Trumbull), 5-3, 2 OT

185 Kayli Morris (Platt) pin Linette Diaz (Bridgeport Co-op), 1:01

235 Jeily Euceda (Norwalk) pin Tiyana Taylor (NFA), 0:20

3rd Place

100 Brooke Heffernan (RHAM) dec. Jessica Smokes (Amity), 7-1

107 Gabriella Parris-Dwyer (Maloney) dec. Sophie Mraz (Derby/Oxford/Holy Cross), 7-1

114 Makayla Santiago (Conard) dec. Lila Poincelot (Lyman Hall), 10-8

120Jillian Blake (Trumbull) pin Harley Danton (Plainville), 2:04

126 Gaby Aliaga (Greenwich) dec. Kaylee Hernandez (Maloney), 11-10

132 Olivia Hopkins (Rocky Hill) tech fall Evelyn Lavigne (Daniel Hand), 17-1 5:00

138 Josephina Piel (New Milford) pin Mackenzie Nichols (Jonathan Law), 1:56

145 Jasmine Williams (Windsor) dec. Linda Ixperpuac Castro (Windham), 11-2

152 Kali Fangiullo (Plainville) pin Ella Piccirillo (Shelton), 1:18

165 Jasmine Afrailova (Suffield/Windsor Locks) pin Bethany-Grace Dean (Bristol Eastern), 3:53

185 Adalynn Southworth (Conard) dec. Shyann Bryan (Bristol Central), 1-0

235 Savannah Cabrera- (Plainville) pin Jade Castrillon T (Trumbull), 3:29

5th Place

100 Sophia Coubrough (Foran) forfeit over Daylianette Sanchez Cardona (Platt)

107 Nollan Thomas (Griswold/Wheeler) pin Emme Lim (New Milford), 2:45

114 Nina Smith (Darien) dec. Joseline Sanchez-Ruelas (Killingly), 9-3

120 Maleeah Rios (Bristol Central) pin Ashlynn Cummings (Fairfield Ludlowe), 3:38

126 Myalis Dejesus (Maloney) pin Sara Ospina Stamford), 1:34

132 Sophia Abbaspour (Jonathan Law) pin Genesis Colon (Ledyard), 2:46

138 Idalia Lopez (Windham) pin Rylee O’Connell (New Fairfield), 1:15

145 Anlly Perez (Windham) forfeit over Zeynep Sare (Amity)

152 Victoria Maillard (Notre Dame-Fairfield) dec. Anna Silva (Trumbull), 17-3

165 Adeanna Mckay (Stratford) pin Addison Powell (Somers), 4:05

185 Camila Mitja (New Britain) dec. Gabriella Mighty (Stamford), 2-1 2 OT

235 Esther faith Albert (Stamford) pin Alexandria Saintphard (Bloomfield/Weaver), 2:11

Outstanding wrestler: Kayli Morris, Platt (185)

2025 CIAC state championships brackets and results (FloArena)

2025 Girls State Championship brackets (printable)

Friday, Feb. 28

WRESTLING

State Open: Xavier 97, Newtown 84½, Fairfield Warde 78½

Girls State Championships: Trumbull 63, Amity 48, Platt 44½

GIRLS HOCKEY

CCC Tournament final

Hall/Conard 4, Suffield co-op 0

WRESTLING

CIAC State Open

At New Haven

Team results (after day 1): Xavier 97, Newtown 84½, Fairfield Warde 78½, East Hartford 70, Ridgefield 62, East Lyme/Norwich Tech 42, Danbury 38, Staples 34½, Stafford 33½, Killingly 32

2025 CIAC State Open championships brackets and results (FloArena)

GIRLS WRESTLING

2025 CIAC State Championships

At New Haven

Team results (after day 1): Trumbull 63, Amity 48, Platt 44½, Stamford 42, Plainville 41, Maloney 40, Jonathan Law 39½, Norwalk 39, New Milford 32, Stratford 29

2025 CIAC state championships brackets and results (FloArena)

Wednesday, Feb. 26

BOYS BASKETBALL

NCCC Tournament final

Ellington 48, SMSA 44

BOYS HOCKEY

Newington co-op 7, Rocky Hill 1

BOYS HOCKEY

Newington co-op 7, Rocky Hill 1

At Cromwell

Newington (10-8) 2 2 3 — 7

Rocky Hill (5-13-1) 1 0 0 — 1

Goals: Josh Beaudoin (N) 3, Jack Petronio (N) 2, Mason Buckley (N), Jack Guilmartin (N), Brock Hasler (RH); Assists: Petronio 2, Buckley 2, Dylan Reynolds (N) 2, Connor Blais (N), Max Rossi (N), Paxton Kelly (N), Anderson Claffey (N); Shane Aaron (RH); Saves: Claffey 21, Kyle Kundrath (RH) 23, Owen Doty (RH) 1, Shots: Newington 31-22

Tuesday, Feb. 25

GIRLS BASKETBALL

NCCC Tournament final

Coventry 46, Suffield 40

BOYS SWIMMING

Avon at Manchester

Simsbury at Farmington

Monday, Feb. 24

BOYS BASKETBALL

NCCC Tournament semifinals

Ellington 61, Canton 58

SMSA 63, Coventry 53

CCC Tournament final

NW Catholic 54, East Catholic 51

GIRLS BASKETBALL

CCC Tournament final

Southington 72, East Catholic 47

BOYS HOCKEY

Newington co-op 5, Hall 0

GIRLS HOCKEY

CCC Tournament semifinals

Hall/Conard 2, Southington co-op 1

Suffield co-op 3, East Catholic co-op 1

BOYS BASKETBALL

Ellington 61, Canton 58

At Suffield

Canton (58) Tate Bemis 4-0-11, Jayce Tucker 0-0-0, Ryan Cuniowski 5-4-14, James Canny 0-0-0, Jayden Young 5-0-11, Brayden Keefe 6-2-20, Shane Leadbetter 0-0-0, Chase Alhgren 0-0-0, Mike Valenti 0-0-0, Wyatt Bernabucci 0-0-0. Totals 20 7-16 58

Ellington (61) Reese Nicol 6-3-17, Ty Fieldhouse 1-1-3, Jack Curtis 12-4-29, Dylan Killoran 3-1-7, Jack Weigand 0-1-1. Andrew Flickenschild 1-0-2. Totals 23 10-22 61

Canton (15-7) 9 23 14 12 – 58

Ellington (22-0) 19 14 13 15 — 61

Three-point goals: Bemis (C) 3, Keefe (C) 5, Young (C), Nichol (Ell) 2, Curtis (Ell)

BOYS HOCKEY

Newington co-op 5, Hall 0

At Newington

Hall (11-6) 0 0 0 — 0

Newington co-op (9-8) 0 2 3 — 5

Goals: Josh Beaudoin (N) 2, Jack Petronino (N), Mason Buckley (N), Connor Blais (N); Assists: Beaudoin, Petronio 2, Buckley, Paxton Kelly (N) 2, Dylan Reynolds (N), Cason Farragher (N); Saves: Anderson Claffey (N) 22, Matthew Bonner (H) 27

Upcoming events

Monday, March 3

BOYS BASKETBALL

Division IV first round: No. 25 Windsor Locks at No. 8 Canton, 7 p.m.

Division IV first round: No. 19 Career at No. 14 Granby, 6:30 p.m.

Division II first round: No. 24 Lewis Mills at No. 9 SMSA, 6:30 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Class MM first round: No. 26 Avon at No. 7 Suffield, 6:30 p.m.

Class S first round: No. 19 Wolcott Tech at No. 14 Canton, 5:30 p.m.

Tuesday, March 4

GIRLS BASKETBALL

Class L second round: Farmington/Lyman Hall winner at Notre Dame-Fairfield, 6:30 p.m.

Class M second round

Wednesday, March 5

BOYS BASKETBALL

Division IV second round: Canton/Windsor Locks winner at No. 1 Ellington

Division IV second round: Granby/Career winner at No. 3 Windham Tech

Division II second round

GIRLS BASKETBALL

Class MM second round

Class S second round: Canton/Wolcott Tech winner at No. 3 Coginchaug, 6:30 p.m.

Previous results

Previous Winter 2025 results

Feb. 17-23, 2025

Feb. 10-16, 2025

Feb. 3-9, 2025

Jan. 27-Feb. 2, 2025

Jan. 20-26, 2025

Jan. 13-19, 2025

Jan. 6-12, 2025

Dec. 30-Jan. 5, 2025

Dec. 23-29, 2024

Dec. 15-22, 2024

Dec. 8-14, 2024

Previous Fall 2024 results

Nov. 18-30, 2024

Nov. 4-17, 2024

Oct. 28-Nov. 3, 2024

Oct. 21-27, 2024

Oct. 14-20, 2024

Oct. 7-13, 2024

Sept. 30-Oct. 6, 2024

Sept. 23-29, 2024

Sept. 16-22, 2024

Sept. 9-15, 2024

Sept. 2-8, 2024

Previous Summer 2024 results

August 19-Sept. 1, 2024

July 29-August 18, 2024

July 15-28, 2024

July 7-14, 2024

July 1-7, 2024

June 24-30, 2024

June 17-23, 2024

June 10-16, 2024

Previous Spring 2024 results

June 3-June 9, 2024

May 28-June 2, 2024

May 20-27, 2024

May 13-19, 2024

May 6-May 12, 2024

April 29-May 5, 2024

April 22-28, 2024

April 15-21, 2024

April 8-14, 2024

March 29-April 7, 2024

Previous Winter 2024 results

March 11-23, 2024

March 4-10, 2024

Feb. 26-March 3, 2024

Feb. 19-25, 2024

Feb. 12-18, 2024

Feb. 5-11, 2024

Jan. 29-Feb. 4, 2024

Jan. 22-28, 2024

Jan. 15-21, 2024

Jan. 8-14, 2024

Jan. 1-7, 2024

Dec. 17-31, 2023

Dec. 9-16, 2023

Previous Fall 2023 results

Nov. 13-26, 2023

Nov. 6-13, 2023

Oct. 30-Nov. 5, 2023

Oct. 23-29, 2023

Oct. 16-22, 2023

Oct. 9-15, 2023

Oct. 2-8, 2023

Sept. 25-Oct. 1, 2023

Sept. 18-24, 2023

Sept. 11-17, 2023

August 29-Sept. 10, 2023