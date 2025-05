Weekly scoreboard: May 19-25, 2025

Monday, May 19

BASEBALL

Avon 14, Farmington 5

NW Catholic 4, Lewis Mills 1

SOFTBALL

Avon 12, Bristol Central 5

Lewis Mills 15, Farmington 0 (5)

Canton 17, Stafford 0 (5)

Minnechaug (MA) at Granby

Bristol Eastern 14, Simsbury 9

BOYS LACROSSE

Farmington 15, South Windsor 8

Lewis Mills 14, Tolland 1

Simsbury 11, Hall 7

East Catholic 14, Avon 7

Canton at Granby

GIRLS LACROSSE

Farmington 17, Rocky Hill 3

Granby 15, Housatonic 7

Lewis Mills 16, Wethersfield 2

BOYS TENNIS

Avon 7, Bristol Central 0

Farmington 6, Lewis Mills 1

Granby 6, Rockville 1

East Granby/Canton at Lakeview

Simsbury 6, Bristol Eastern 1

GIRLS TENNIS

Farmington 7, Lewis Mills 0

Simsbury 6, Bristol Eastern 1

Avon at Bristol Central

Canton at Suffield

Northwestern at East Granby

Granby at Rockville

BOYS VOLLEYBALL

Farmington 3, Lewis Mills 0

Rockville 3, Simsbury 2

BOYS GOLF

Canton 156, East Granby 164. Medalist: Myles Pisati (EG) and Nicholas Leadbetter (C) 35 at Copper Hill GC, par 36

Granby 159, SMSA 271. Medalist: Brady Liss (G) 39 at Goodwin GC, par 35

GIRLS GOLF

Farmington 188, Avon 241 Medalist: Elyse Mazuronis (F) 41 at Tunxis Plantation CC, par 35

St. Paul 200, Canton 238. Medalist: Iliana Chaplinski (SP) 44 at Blue Fox Run, par 34

Lewis Mills 235, New Britain no score. Medalist: Emersyn Hertzler (LM) 52 at Goodwin GC, par 35

Simsbury 198, Hall 220. Medalist: Ali Kinsley (S) 48 at Rockledge GC, par 36

At Avon

Farmington (9-9) 200 201 0 — 5-7-2

Avon (12-7) 204 422 x — 14-14-3

Clay, Patel (4), Truhan (5), Dilella (6) and Nogiec; Ethan Lavore, Nick Aquino (4), Michael Prisco (7) and Reyan Fawad; WP: Lavore; LP: Clay; 2B: Fawad (A), Bemis (F), Grosso (F); HR: James Walsh (A), Michael Prisco (A); NOTES: Grosso (F) 2-4, RBI, Ty Nogiec (F) 1-2, 1 run scored, 2 RBI; Walsh (A) 2-4, 1 run scored, 4 RBI, Connor Valentine (A) 3-4, 2 runs scored; James Walsh (A) 2-4, 4 RBI, HR; Prisco (A) 2-5, 3 runs scored, 2 RBI; Lavore (A) 2-3, 2 RBI

NW Catholic 4, Lewis Mills

Records: Mills 3-14, NW Catholic 8-11

SOFTBALL

Avon 12, Bristol Central 5

At Bristol

Avon (11-4) 302 061 0 — 12-16-1

Bristol Central (5-11) 300 100 1 – 5-8-2

Jessica Mizia and Anna Kelley; battery unavailable; WP: Mizia; 2B: L Silva (A), Zoe Seay (A), HR: Anna Kelley (A), Eve Beloin (A), Kayla Jette (A); NOTES: Mizia 7 IP, 8 hits, 4 walks, 10 strikeouts; Beloin (A) 4-5, 2 runs scored, 2 RBI, Kelley (A) 1-4, 4 RBI, grand slam HR, Kayla Jette (A) 3-3, 4 runs scored, 1 RBI; Mizia (A) 2-3, 3 RBI

Canton 17, Stafford 0 (5)

At Stafford

Canton (8-7) 441 80 — 17-12-2

Stafford (6-7) 000 00 — 0-1-5

Lyla O’Connor and Reagan Grecula; Introvigne and Daigneau; WP: O’Connor (8-6); LP: Introvigne; 2B: Vail (S), Grecula (C); HR: Maya Affsa (C), Mackenzie Robinson (C); NOTES: O’Connor pitched a complete game 1 hit shutout. She walked three and struck out 8. Robinson (C) 3-4, 2 run scored, 4 RBI, Affsa (C) 2-2, 2 runs scored, 5 RBI, O’Connor (C) 1-4, 2 RBI, Madeline Tucker (C) 3-3, 3 runs scored, 2 RBI

Lewis Mills 15, Farmington 0 (5)

Records: Mills 9-8, Farmington 7-10; NOTE: P Eliza Criss (LM) 5 IP, 3 hits, 9 strikeouts, 2 walks; Michaela Larose (LM) 3-4, 3 runs scored, 3 RBI, double; Brooke Martineau (LM) 2-3, 3 runs scored, RBI, Megyn Larose 1-3, 3 RBI, walk; Farmington P Addison Mihalek took the loss; Elizabeth Clark (F) 2-3

Bristol Eastern 14, Simsbury 9

Records: Eastern 12-5, Simsbury 13-3

BOYS LACROSSE

East Catholic 14, Avon 7

Records: Avon 3-11, East Catholic 7-9

Farmington 15, South Windsor 8

Records: Farmington 9-5, South Windsor 8-8

Lewis Mills 14, Tolland 1

Records: Mills 6-8, Tolland 3-11

Simsbury 11, Hall 7

Records: Simsbury 7-6, Hall 7-7

GIRLS LACROSSE

Farmington 17, Rocky Hill 3

Records: Farmington 8-5, Rocky Hill 5-9

Granby 15, Housatonic 7

Records: Granby 10-4, Housatonic 6-4

Lewis Mills 16, Wethersfield 2

Records: Mills 10-4, Wethersfield 6-8

BOYS TENNIS

Avon 7, Bristol Central 0

At Avon

Singles: Ryan Hovorka A def Matthew Wilson B 6-0,6-0; Charles Schaff A def Evan Bissonnette B 6-0,6-0; Russell Lin A def Quan Nguyen B 6-0, 6-0; Marcus Gilli A def Kelvin Zhunlo B 6-0,6-1

Doubles: Ethan Klotz/Advik Singh A def Aidan Collanni B 6-3,6-1; Abid Syed/Naveen Natchiappan A def Nick Fabrizlo/Jacob Clark B 6-0,6-4; Josh Chen/Nabeel Chasmawala A def Daniel Suarzo/Shiven Patel B 6-0,6-2

Records: Avon 9-4, Bristol Central 6-9

Farmington 6, Lewis Mills 1

At Burlington

Singles: Shreyas Krishnamurty (F) d. Avert Tiso (LM) 6-0, 6-1; Nolan Elliott (F) d. Cameron Smith (LM) 6-1, 6-0; Shaurya Thakur (F) d. Gus Jones (LM) 6-1, 6-0; Andrew Nguyen (F) d. Sean Case (LM) 6-0, 6-2

Doubles: Sriram Pyneni and Joshua Nguyen (F) d. Anthony Poudrier and Ethan Braddock (LM) 6-4, 7-6; Logan Carrano and Connor Brunetti (LM) d. Vedant Kansara and Harshil Patel (F) 1-6, 7-5, 10-3; Sankalp Borah and Francisco Manke (F) d. Drew Madore and Noah Chase (LM) 6-4, 6-0

Records: Farmington 13-0, Lewis Mills 5-11

GIRLS TENNIS

Farmington 7, Lewis Mills 0

At Farmington

Singles: Vicki Weygang (F) d. Hailey Maiga, 6-0, 6-0; Vivien Hall (F) def. Natalie Case, 6-0, 6-1; Sheza Zubairi (F) d. Vivien Hua, 6-0, 6-1; Martina Bloch (F) d. Michelle Majewski LM, 6-0, 6-2

Doubles: Caitlyn Petit/Andreana Zhu (F) d. Liz Atkins/Jeana Rowland LM, 6-4, 6-4; Emily Sousa/Tanisha Shamug (F) d. Guliana Battisto/Ashley Ouellette LM, 6-2, 6-0; Haasya Jeyakumar/Ariana Zhu (F) d. Emily Sousa/Tanisha Shamug, 6-2, 6-0

Records: Lewis Mills 9-7, Farmington 11-2

BOYS VOLLEYBALL

Farmington 3, Lewis Mills 0

Records: Mills 1-15, Farmington 12-4

Rockville 3, Simsbury 2

Records: Simsbury 6-11, Rockville 13-6

BOYS GOLF

Canton 156, East Granby 164

At East Granby

Canton (156) Nicholas Leadbetter 35, Derek Berg 40, Shane Leadbetter 40, Brayden Keefe 41, Jackson Rueckert 43

East Granby (164) Myles Pisati 35, Patrick Baran 41, Peyton Vanbeek 43, Jackson Pisati 45, Jake Schlangenhauf 48

Medalist: Myles Pisati (EG) and Nicholas Leadbetter (C) 35 at Copper Hill GC, par 36

GIRLS GOLF

Lewis Mills 235, New Britain no score

At New Britain

Lewis Mills (235) Emersyn Hertzler 52, Vivian Beard 55, Claudia Bociek 58, Lily Van Clark 70

New Britain (no score) Analise Jones 63, Melannie Paternina 78

Medalist: Emersyn Hertzler (LM) 52 at Goodwin GC, par 35

Records: Mills 6-6. NOTE: You need four players to score in a varsity match. Without four, it is a forfeit

Farmington 188, Avon 241

At Farmington

Avon (241) Stella Plavcan 48, Lauren White 56, Julia Pizzi 67, Brooke Brady 70

Farmington (188) Elyse Mazuronis 41, Eleni Xifaras 46, Chloe Bishop 49, Alexandra Czyz 52, Briella Rich 53

Medalist: Elyse Mazuronis (F) 41 at Tunxis Plantation CC, par 35

St. Paul 200, Canton 238

At Avon

St. Paul (200) Iliana Chaplinski 44, Leah Petruzzi 45, Katie Parluski 55, Abigail O’Connor 56, Emily Vanasse 66

Canton (238) Ruby Theberge 45, Zita Redford 60, Avery Rodriguez 64, Sydnee Miller 69

Medalist: Iliana Chaplinski (SP) 44 at Blue Fox Run, par 34

Upcoming events

Tuesday, May 20

BASEBALL

Stafford at Canton

SOFTBALL

Bristol Eastern at Avon, 3 p.m.

Hall at Avon, 5:45 p.m.

BOYS LACROSSE

Canton vs. Lakeville co-op at Nonnewaug, 5:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

Simsbury at Avon, 6 p.m.

TRACK and FIELD

Canton, Bolton at Rockville

BOYS TENNIS

Rockville at East Granby/Canton

GIRLS GOLF

Canton at Farmington, 3 p.m.

Simsbury at Avon, 2:30 p.m.

PRO BASKETBALL

WNBA: Las Vegas at Connecticut, 7 p.m.

TRI-STATE BASEBALL

Wolcott at Torrington, 7 p.m.

PRO BASEBALL

Hartford at Erie, 6:05 p.m.

Wednesday, May 21

BASEBALL

Canton at East Windsor co-op, 3:45 p.m.

Avon vs. Bristol Eastern at Dunkin Park (Hartford), 3:30 p.m.

SOFTBALL

Lakeview at Canton, 3:45 p.m.

GIRLS TENNIS

Canton at East Catholic

BOYS GOLF

Canton at Granby

GIRLS GOLF

South Windsor at Avon, 2:30 p.m.

TRI-STATE BASEBALL

New Haven vs. Valley Ducks at Fuessenich Park, 7 p.m.

PRO BASEBALL

Hartford at Erie, 11:05 a.m.

Thursday, May 22

BASEBALL

Canton at Granby

SOFTBALL

Granby at Canton, 3:45 p.m.

BOYS LACROSSE

Bristol co-op at Canton, 3:45 p.m.

Avon at Southington, 6 p.m.

GIRLS LACROSSE

Avon at Somers, 4 p.m.

TRACK and FIELD

Farmington at Avon, 3:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Canton at Rockville

BOYS GOLF

Canton at Stafford

PRO BASEBALL

Hartford at Erie, 6:05 p.m.

Friday, May 23

SOFTBALL

Simsbury at Avon, 3:45 p.m., completion of suspended game from May 8. Game tied 9-9 in bottom of ninth with Avon at the plate

Avon at Farmington, 6 p.m. (Tunxis Meade)

BOYS LACROSSE

Rocky Hill at Avon, 6 p.m.

GIRLS LACROSSE

Avon at NW Catholic, 3:45 p.m.

BOYS TENNIS

East Granby/Canton at Rockville

Farmington at Avon, 6 p.m. (AMS)

GIRLS TENNIS

Avon at Farmington

PRO BASKETBALL

WNBA: Connecticut at Minnesota, 7:30 p.m. (ION)

PRO BASEBALL

Hartford at Erie, 6:05 p.m.

Saturday, May 24

SOFTBALL

Gilbert at Canton, 11 a.m.

PRO BASEBALL

Hartford at Erie, 6:05 p.m.

Sunday, May 25

PRO BASKETBALL

WNBA: Connecticut at Atlanta, 3 p.m.

PRO BASEBALL

Hartford at Erie, 1 p.m.

