Connect with us

Results

Weekly scoreboard: August 18-31, 2025

Tuesday, August 19
PRO BASKETBALL
Connecticut at Washington, 7:30 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.

Wednesday, August 20
PRO SOCCER
USL Jagermeister Cup Quarterfinal: Hartford at San Antonio, 8:30 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.

Thursday, Aug. 21
BOYS GOLF
Avon at Hall, 3 p.m.
PRO BASKETBALL
Washington at Connecticut, 7 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.

Friday, August 22
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.

Saturday, August 23
PRO BASKETBALL
Connecticut at Chicago, 4 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.
PRO SOCCER
Rhode Island FC at Hartford, 7 p.m.

Sunday, August 24
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 1:35 p.m.

Monday, August 25
PRO BASKETBALL
Connecticut at New York. 7 p.m.

Tuesday, August 26
BOYS GOLF
Avon at Simsbury, 3 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.

Wednesday, August 27
PRO BASKETBALL
Connecticut at Dallas, 8 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.

Thursday, August 28
BOYS GOLF
Farmington at Avon, 3 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.

Friday, August 29
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.

Saturday, August 30
COLLEGE FOOTBALL
Central Connecticut State at UConn, 2 p.m.
PRO BASKETBALL
Minnesota at Connecticut, 7 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.
PRO SOCCER
Hartford at North Carolina FC, 7:30 p.m.

Sunday, August 31
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.

Previous results

Previous Summer 2025 results
July 28-August 3, 2025
July 21-27, 2025
July 14-20, 2025
July 7-13, 2025
June 30-July 6, 2025
June 23-29, 2025
June 16-22, 2025

Previous Spring 2025 results
June 9-15, 2025
June 2-June 8, 2025
May 26-June 1, 2025
May 19-25, 2025
May 12-18, 2025
May 5-11, 2025
April 28-May 4, 2025
April 21-27, 2025 
April 1-20, 2025

Previous Winter 2025 results
Feb. 24-March 9, 2025
Feb. 17-23, 2025
Feb. 10-16, 2025
Feb. 3-9, 2025
Jan. 27-Feb. 2, 2025
Jan. 20-26, 2025
Jan. 13-19, 2025
Jan. 6-12, 2025
Dec. 30-Jan. 5, 2025 
Dec. 23-29, 2024
Dec. 15-22, 2024
Dec. 8-14, 2024

Previous Fall 2024 results
Nov. 18-30, 2024
Nov. 4-17, 2024
Oct. 28-Nov. 3, 2024
Oct. 21-27, 2024
Oct. 14-20, 2024
Oct. 7-13, 2024
Sept. 30-Oct. 6, 2024
Sept. 23-29, 2024
Sept. 16-22, 2024
Sept. 9-15, 2024
Sept. 2-8, 2024

Previous Summer 2024 results
August 19-Sept. 1, 2024
July 29-August 18, 2024
July 15-28, 2024
July 7-14, 2024
July 1-7, 2024
June 24-30, 2024
June 17-23, 2024
June 10-16, 2024

Previous Spring 2024 results
June 3-June 9, 2024
May 28-June 2, 2024
May 20-27, 2024
May 13-19, 2024
May 6-May 12, 2024
April 29-May 5, 2024
April 22-28, 2024
April 15-21, 2024
April 8-14, 2024
March 29-April  7, 2024

Related Topics

Gerry deSimas, Jr., is the editor and founder of The Collinsville Press. He is an award-winning writer and has been covering sports in Connecticut and New England for more than 40 years. He was inducted into the Connecticut Chapter of the National Wrestling Hall of Fame in 2025 and the New England High School Wrestling Hall of Fame in 2018.

More in Results