Weekly scoreboard: August 18-31, 2025

Tuesday, August 19
PRO BASKETBALL
Connecticut at Washington, 7:30 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.
Wednesday, August 20
PRO SOCCER
USL Jagermeister Cup Quarterfinal: Hartford at San Antonio, 8:30 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.
Thursday, Aug. 21
BOYS GOLF
Avon at Hall, 3 p.m.
PRO BASKETBALL
Washington at Connecticut, 7 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.
Friday, August 22
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.
Saturday, August 23
PRO BASKETBALL
Connecticut at Chicago, 4 p.m.
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 6:35 p.m.
PRO SOCCER
Rhode Island FC at Hartford, 7 p.m.
Sunday, August 24
PRO BASEBALL
Hartford at Somerset, 1:35 p.m.
Monday, August 25
PRO BASKETBALL
Connecticut at New York. 7 p.m.
Tuesday, August 26
BOYS GOLF
Avon at Simsbury, 3 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.
Wednesday, August 27
PRO BASKETBALL
Connecticut at Dallas, 8 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.
Thursday, August 28
BOYS GOLF
Farmington at Avon, 3 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.
Friday, August 29
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.
Saturday, August 30
COLLEGE FOOTBALL
Central Connecticut State at UConn, 2 p.m.
PRO BASKETBALL
Minnesota at Connecticut, 7 p.m.
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.
PRO SOCCER
Hartford at North Carolina FC, 7:30 p.m.
Sunday, August 31
PRO BASEBALL
Portland at Hartford, 7:10 p.m.
