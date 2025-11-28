2025 CIAC football championships

Seedings and results from the six 2025 CIAC football championship tournaments.
CLASS LL
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 NFA at No. 1 New Britain
No. 5 Glastonbury at No. 4 Southington
No. 7 Danbury at No. 2 Fairfield Prep
No. 6 Staples at No. 3 Greenwich
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. New Briain 8-1, 2. Fairfield Prep 8-2, 3. Greenwich 8-2, 4. Southington 7-3, 5. Glastonbury 7-3, 6. Staples 5-5, 7. Danbury 6-4, 8. NFA 6-4
CLASS L
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Darien at No. 1 New Canaan
No. 5 ATI co-op at No. 4 Weaver co-op
No. 7 Ridgefield at No. 2 Newtown
No. 6 Fairfield Ludlowe at No. 3 Cheshire
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. New Canaan 10-0, 2. Newtown 8-2, 3. Cheshire 7-3, 4. Weaver/Hartford Public/Hartford Classical co-op 8-2, 5. Abbott Tech/Immaculate co-op 8-2, 6. Fairfield Ludlowe 7-3, 7. Ridgefield 7-3, 8. Darien 6-4
CLASS MM
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Valley Panthers co-op at No. 1 Windsor
No. 5 Middletown at No. 4 Newington
No. 7 Torrington at No. 2 Wilton
No. 6 Fitch at No. 3 Bunnell-Stratford
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. Windsor 9-1, 2. Wilton 9-1, 3. Bunnell-Stratford 8-2, 4. Newington 8-2, 5. Middletown 7-3, 6. Fitch 6-4, 7. Torrington 7-3, 8. Plainfield/Ellis Tech/Putnam/Tourtellotte co-op 7-3
CLASS M
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Waterbury Career Academy at No. 1 St. Joseph
No. 5 Brookfield at No. 4 Guilford
No. 7 Platt Tech at No. 2 Berlin
No. 6 Holy Cross at No. 3 Rockville
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. St. Joseph 8-2, 2. Berlin 10-0, 3. Rockville 9-1, 4. Guilford 8-2, 5. Brookfield 8-2, 6. Holy Cross 8-2, 7. Platt Tech-Milford 7-3, 8. Waterbury Career Academy 7-3
CLASS SS
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Ellington at No. 1 Killingly
No. 5 Ledyard at No. 4 Jonathan Law
No. 7 Waterford at No. 2 Hand
No. 6 New Fairfield at No. 3 Nonnewaug co-op
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. Killingly 10-0, 2. Hand 9-1, 3. Nonnewaug/Lakeview/Shepaug co-op 10-0, 4. Jonathan Law 8-2, 5. Ledyard 7-3, 6. New Fairfield 7-3, 7. Waterford 6-4, 8. Ellington 7-3
CLASS S
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Bloomfield at No. 1 Woodland
No. 5 Sheehan at No. 4 North Branford
No. 7 Ansonia at No. 2 Seymour
No. 6 Northwest Catholic at No. 3 Cromwell/Portland
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. Woodland Regional 10-0, 2. Seymour 9-1, 3. Cromwell/Portland 9-1, 4. North Branford 9-1, 5. Sheehan 8-2, 6. Northwest Catholic 9-1, 7. Ansonia 7-3, 8. Bloomfield 7-3
