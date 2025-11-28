Connect with us

Football

2025 CIAC football championships

Seedings and results from the six 2025 CIAC football championship tournaments.

CLASS LL
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 NFA at No. 1 New Britain
No. 5 Glastonbury at No. 4 Southington
No. 7 Danbury at No. 2 Fairfield Prep
No. 6 Staples at No. 3 Greenwich
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. New Briain 8-1, 2. Fairfield Prep 8-2, 3. Greenwich 8-2, 4. Southington 7-3, 5. Glastonbury 7-3, 6. Staples 5-5, 7. Danbury 6-4, 8. NFA 6-4

CLASS L
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Darien at No. 1 New Canaan
No. 5 ATI co-op at No. 4 Weaver co-op
No. 7 Ridgefield at No. 2 Newtown
No. 6 Fairfield Ludlowe at No. 3 Cheshire
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. New Canaan 10-0, 2. Newtown 8-2, 3. Cheshire 7-3, 4. Weaver/Hartford Public/Hartford Classical co-op 8-2, 5. Abbott Tech/Immaculate co-op 8-2, 6. Fairfield Ludlowe 7-3, 7. Ridgefield 7-3, 8. Darien 6-4

CLASS MM
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Valley Panthers co-op at No. 1 Windsor
No. 5 Middletown at No. 4 Newington
No. 7 Torrington at No. 2 Wilton
No. 6 Fitch at No. 3 Bunnell-Stratford
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. Windsor 9-1, 2. Wilton 9-1, 3. Bunnell-Stratford 8-2, 4. Newington 8-2, 5. Middletown 7-3, 6. Fitch 6-4, 7. Torrington 7-3, 8. Plainfield/Ellis Tech/Putnam/Tourtellotte co-op 7-3

CLASS M
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Waterbury Career Academy at No. 1 St. Joseph
No. 5 Brookfield at No. 4 Guilford
No. 7 Platt Tech at No. 2 Berlin
No. 6 Holy Cross at No. 3 Rockville
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. St. Joseph 8-2, 2. Berlin 10-0, 3. Rockville 9-1, 4. Guilford 8-2, 5. Brookfield 8-2, 6. Holy Cross 8-2, 7. Platt Tech-Milford 7-3, 8. Waterbury Career Academy 7-3

CLASS SS
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Ellington at No. 1 Killingly
No. 5 Ledyard at No. 4 Jonathan Law
No. 7 Waterford at No. 2 Hand
No. 6 New Fairfield at No. 3 Nonnewaug co-op
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. Killingly 10-0, 2. Hand 9-1, 3. Nonnewaug/Lakeview/Shepaug co-op 10-0, 4. Jonathan Law 8-2, 5. Ledyard 7-3, 6. New Fairfield 7-3, 7. Waterford 6-4, 8. Ellington 7-3

CLASS S
Quarterfinals
Tuesday, Dec. 2 at 6:30 p.m.
No. 8 Bloomfield at No. 1 Woodland
No. 5 Sheehan at No. 4 North Branford
No. 7 Ansonia at No. 2 Seymour
No. 6 Northwest Catholic at No. 3 Cromwell/Portland
Semifinals
Sunday, Dec. 7
TBA
Championship
Friday, Dec. 12 or Saturday, Dec. 13
TBA
Seeds: 1. Woodland Regional 10-0, 2. Seymour 9-1, 3. Cromwell/Portland 9-1, 4. North Branford 9-1, 5. Sheehan 8-2, 6. Northwest Catholic 9-1, 7. Ansonia 7-3, 8. Bloomfield 7-3

Previous tournaments

2024 CIAC football championships
2023 CIAC football championships

Related Topics

Gerry deSimas, Jr., is the editor and founder of The Collinsville Press. He is an award-winning writer and has been covering sports in Connecticut and New England for more than 40 years. He was inducted into the Connecticut Chapter of the National Wrestling Hall of Fame in 2025 and the New England High School Wrestling Hall of Fame in 2018.

More in Football