Tuesday’s scoreboard (Nov. 30)

FOOTBALL

Class M quarterfinals

Branford 7, Avon 6

Torrington 37, Granby/Canton 29

Killingly 49, Gilbert/Northwestern/Housatonic 14

Rockville 27, Ellington 0

Sunday’s semifinals

No. 5 Branford (9-2) at No. 1 Killingly (10-0), 12:30 p.m.

No. 6 Torrington (8-3) at No. 2 Rockville (9-2), 12:30 p.m.

At Avon

Branford (9-2) 0 7 0 0 -7

Avon (7-3) 6 0 0 0 – 6

First quarter

A: Tabor Engle 7 run (run failed), 1:29

Second quarter

B: Nathan Chieffo 33 run (Joseph Robinson kick), 6:46

Individual statistics

RUSHING: Avon – Tabor Engle 30-112, Cameron Dawiczyk 10-25, Cameron Casey 3-1, Connor Lavoie 1-2; Branford – Zach Turbert 1-minus 4, Cameron Paleski 10-43, Nathan Chieffo 14-68, Cole Snider 2-3, Cooper Barnes 1-3, John Frawley 1-minus 3

PASSING: Avon – Tabor Engle 1-5-0, 49; Branford – Zach Turbert 2-3-0, 24

RECEIVING: Avon – Tyler Brokenshire 1-49; Branford – Nathan Chieffo 2-24

RETURNS: Avon – Gabriel Maldonado 1-0 (KO), Tanner Cote 1-11 (KO), Branford — Akiel Lamotey 1-4 (KO), Dylan Dupre 1-25 (punt); SACKS: William Pera (B) 1-8, Christian Wilson (A) 1-4

Torrington 37, Granby/Canton 29

At Granby

Torrington (8-3) 7 7 7 16 — 37

Granby/Canton (7-4) 0 7 14 8 — 29

First Quarter

T: Sean Clinkscales 8 run (Clinkscales kick)

Second Quarter

GC: Marquis Thomas 2 run (George Horst kick)

T: Tyler Semonich 5 run (Clinkscales kick)

Third Quarter

GC: Beach Sessions 79 kickoff return (Horst kick)

T: Semonich 27 run (Clinkscales kick)

GC: M. Thomas 1 run (Horst kick)

Fourth Quarter

T: Semonich 3 run (Clinkscales run)

GC: M. Thomas 17 run (Michael Brosnan run)

T: Mason Stannard 55 pass from Semonich (Clinkscales run)

Class LL

Tuesday’s quarterfinals

Fairfield Prep 21, Greenwich 14

Shelton 42, Hall 28

New Canaan 38, Southington 14

Darien 46, Hamden 19

Sunday’s semifinals

No. 1 Fairfield Prep (10-1) vs. No. 5 Shelton (9-2) at Fairfield Univ.,12:30 p.m.

No. 3 Darien (10-1) at No. 2 New Canaan (10-1), 12:30 p.m.

Class L

Tuesday’s quarterfinals

St. Joseph 21, Daniel Hand 20, OT

Windsor 62, Cheney Tech 0

Masuk 20, Naugatuck 17

Maloney 49, Bristol Central 14

Sunday’s semifinals

No. 5 Windsor (10-1) at No. 1 St. Joseph (10-1), 11:30 a.m.

No. 7 Masuk (9-2) vs. No. 3 Maloney (10-1) at Falcon Field, 12:30 p.m.

Class S

Tuesday’s quarterfinals

Bloomfield 50, Morgan 18

New Fairfield 41, Holy Cross 7

Cromwell/Portland 29, Notre Dame-Fairfield 20

Ansonia 35, Seymour 14

Sunday’s semifinals

No. 5 New Fairfield (9-2) at #1 Bloomfield (11-0), 12:30 p.m.

No. 3 Ansonia (10-1) at No. 2 Cromwell/Portland (11-0), Pierson Park,12:30 p.m.