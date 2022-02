Weekly scoreboard: January 31-Feb. 6, 2022

Tuesday, February 1

BOYS BASKETBALL

Avon 49, Glastonbury 41

Canton 46, SMSA 42

Farmington 42, Simsbury 37

GIRLS BASKETBALL

Avon at Glastonbury

Canton at SMSA

Simsbury 46, Farmington 36

BOYS BASKETBALL

Canton 46, SMSA 42

At Canton

SMSA (42) King Shaw 5 1 12, Nizayiah Bogar 4 1 10, Abijah Miller 1 0 2, Kemani Thompson 1 1 3, Daniel Hernandez 3 6 12, Miguel Varela 0 3 3. Totals 14 12

Canton (46) Khalil Thomas 0 1 1, Brandon Powell 2 1 5, Matthew Benedetti 10 3 23, Isaiah Reece 5 2 14, Connor Nadeau 0 0 0, Taylor Kim 0 0 0, Luke Maher 1 0 3. Totals 18 7

SMSA (11-1) 8 5 14 15 — 42

Canton (8-6) 10 11 12 13 — 46

Three-point goals: Shaw (S), Bogar (S), Reece (C) 2, Maher (C)

Monday, January 31

GIRLS BASKETBALL

Avon 57, Plainville 34

WRESTLING

Stafford 42, Canton 34

INDOOR TRACK

NCCC Championship Meet

GIRLS BASKETBALL

Avon 57, Plainville 34

At Avon

Plainville (34) Lily Wazorko 3-6-14, Cookie Montanez 1-2-4, Elyse Brown 2-1-5, Marissa Miller 0-0-0, Tamia Chapman 0-0-0, Sami Thompson 4-3-11. Hailey Anderson 0-0-0. Totals 10-12

Avon (57) Sophie Mango 4-2-10, Lindsey Arigoni 2-0-5, Erin Geary 1-0-2, Adi Standish 7-0-14, Sophie DiBella 2-0-4, Gianna Godbout 5-0-15, Ashley Blackmore 0-0-0, Claire Cawley 0-0-0, Lila Aguilar 0-0-0, Lucy Belval 2-0-4, Katelyn Cifaldi 1-1-3. Totals 24-3

Plainville (1-12) 3 7 15 9 — 34

Avon (4-9) 17 7 18 15 — 57

Three-point goals: Godbout (A) 5, Arigoni (A), Wazorko (P) 2

INDOOR TRACK

NCCC championship meet

At New Haven

BOYS

Team results – 1. Suffield 149, 2. Ellington 148, 3. Granby 52, 4. Rockville 46, 5. Bolton 34, 6. Canton 29, 7. Coventry 28, 8. Somers 26, 9. East Windsor 19, 10. Windsor Locks 16, 11. Stafford 13, 12. HMTCA 12, 13. East Granby 6, 14. SMSA 4

Individual results

4×200: Ellington (Divyesh Paladugu, Riley Giordano, Griffin St. Pierre, Nicholas Martino) 1:40.61, 2. Granby (Hudson Branem, Kevin Jones, Ryan Mowry) 1:42.17, 3. Suffield 1:44.22

4×800: Suffield (Wyatt Cashman, Reid Sunshine, Keller Toby, Christian Flanagan) 8:52.59, 2. Ellington 9:09.96, 3. Granby (Peter Fulwider, Jeremy Brough, Caelum Janski, Ben Weber) 9:27.41, 6. Canton (Nick Holowesko, Liam O’Donnell, Chris LaPlant, Colin Geelan) 10:12.82

55 hurdles: Joshua Wilkie (Ellington) 7.88, 2. Connor McCue (Suffield) 8.58, 3. Avery Cipcic (Suffield) 8.84, 8. Seth Mowry (Granby) 10.80

55 dash: Vincent Sivo (Ellington) 6.93, 2. Rohando Pierre-Louis (East Windsor) 6.98, 3. Jeremy Peacock (Bolton) 7.05

1,000 meters: Griffin Mandirola (Suffield) 2:46.11, 2. Connor Lagasse (Ellington) 2:47.86, 3. Wyatt Cashman (Suffield) 2:48.01, 9. Peter Fulwider (Granby) 3:21.27

600 meters: Vincent Sivo (Ellington) 1:27.13, 2. Douglas Suter (Somers) 1:27.58, 3. Thomas Purcell (Canton) 1:31.84

1,600 meters: Griffin Mandirola (Suffield) 4:44.61, 2. Keller Toby (Suffield) 4:51.48, 3. Aidan Ladr Ellington) 4:52.69, 5. Noah Kroninger (Granby) 4:53.03

4×400 sprint medley relay: Ellington (Griffin St. Pierre, Amare Williams, Nicholas Martino, Nicholas Elsass) 4:01.77, 2. Suffield 4:08.71, 3. Canton (Chris LaPlant, Colin Geelan, Liam O’Donnell, Thomas Purcell) 4:11.40, 4. Granby (Jacob Wimble, Brody Landheer, Jeremy Brough, Noah Kroninger) 4:14.64

300 dash: Joshua Wilkie (Ellington) 37.90, 2. Vincent Sivo (Ellington) 38.14, 3. Hason Green (Rockville) 38.53

3,200: Griffin Mandirola (Suffield) 10:21.41, 2. John Glidden (Rockville) 10:34. 51, 3. Damian Smith (Ellington) 10:38.32

4×400 relay: Ellington (Nicholas Elsass, Riley Giordano, Nicholas Martino, Divyesh Palaugu) 3:48.96, 2. Rockville 3:51.78, 3. Granby (Jeremy Brough, Brody Landheer, Noah Kroninger, Ben Weber) 3:55.20, 4. Canton (J.R. Rottkamp, Thomas Purcell, Colin Geelan, Liam O’Donnell) 3:55.47

Long jump: Connor McCue (Suffield) 20-2½, 2. Avery Ciocic (Suffield) 20-0, 3. Hason Green (Rockville) 19-3, 6. Kevin Jones (Granby) 18-7¾, 8. J.R. Rottkamp (Canton) 17-11¼

Shot: Alex Krause (Coventry) 45-4, 2. Henry Tyus (Rockville) 42-8, 3. Isaiah Flores (HMTCA) 41-1½

Pole vault: Douglas Suter (Somers) 12-6, 2. J.R. Rottkamp (Canton) 12-0, 3. Ryan Crocker (Suffield) 10-0, 5. Justin Burkhart (Granby) 9-6

High jump: Avery Ciocic (Suffield) 6-2, 2. Kevin Jones (Granby) 6-2, 3. Joshua Wilkie (Ellington) 6-0, 4. Noah Kroninger (Granby) 5-10, 7. Mickey Gallasatos (Granby) 5-6

GIRLS

Team results – 1. Suffield 127, 2. Rockville 71½, 3. Ellington 71, 4. Canton 61, 5. Bolton 58½, 6. Granby 58, 7. Somers 44, 8. Stafford 29, 9. Windsor Locks 21, 10. Coventry 16, 11. East Windsor 11

Individual results

4×200: Bolton (Katelyn DeNunzio, Abigail Gallacher, Madison Peacock, Nichole Gallacher) 1:56.50, 2. Granby (Natalie Ehrenwreth, Pippa Large, Ava Santa, Natalie Scanlon) 1:58.32, 3. Rockville 1:59.82

4×800: Rockville (Eleanor Titus, Isabel Cintron, Abigail Fisher, Maggie Dwire) 11:10.30, 2. Ellington 11:40.57, 3. Canton (Ashley Briggs, Grace Asmar, Stella Eck, Grace First) 11:52.94, 5. Granby (Breanna White, Evelyn Danke, Isabel Gravlin, Cecelia Nigri) 12:50.92

55 hurdles: Elise Whealan (Ellington) 9.96, 2. Melanie Ramos (East Windsor) 10.07, 3. Alli Davis (Suffield) 10.45, 6. Fiona Griffin (Canton) 10.84, 8. Novalee Dean (Canton) 11.35

55 dash: Ialena Martin (Ellington) 7.51, 2. Nichole Gallacher (Bolton) 7.60, 3. Ella Couchon (Windsor Locks) 7.64, 4. Iov Shand (Canton) 7.93, 8. Natalie Ehrenwerth (Granby) 8.19

1,000 meters: Rachel St. Germain (Somers) 3:07.17, Emily Brydges (Suffield) 3:19.59, 3. Isabel Cintron (Rockville) 3:21.62

600 meters: 1. Natalie Scanlon (Granby) 1:48.34, 2. Lauren Haddad (Rockville) 1:49.39, 3. Ava Dakin (Canton) 1:49.81

1,600 meters: Rachel St. Germain (Somers) 5:15.87 (new meet record. Old mark 5:19.87, M. Schorr, Suffield, 2002), 2. Emily Brydees (Suffield) 5:54.29, 3. Ella Campion (Somers) 6:05.15.

4×400 sprint medley relay: Suffield (Courtney Faber, Heidi Storey, Abigail Schulz, Bryanna Tinnirella) 4:59.98, 2. Canton (Grace Asmar, Lyla O’Connor, Ashley Briggs, Ava Dakin) 5:06.89, 3. Ellington 5:16.59, 5. Granby (Evelyn Danje, Celelia Nigri, Allison Wassick, Breanna Wallace) 5:37.88

300 dash: Joy Shand (Canton) 44.81, 2. Ella Couchon (Windsor Locks) 45.20, 3. Lauren Haddah (Rockville) 45.68. 4. Natalie Ehrenwerth (Granby) 46.89, 5. Ava Santa (Granby) 47.11, 6. Natalie Scanlon (Granby) 48.58

3,200: Rachel St. Germain (Somers) 11:03.18 (new meet record. Old Mark 11:11.77, K. Raymond, Somers, 2019), 2. Emily Brygees (Suffield) 12:15.20, 3. Keira Warner (Ellington) 12:18.01

4×400 relay: Suffield (Emma Conway, Kayla McCullough, Sammi Motta, Abigail Schulz) 4:44.87, 2. Canton (Ava Dakin, Ashley Briggs, Grace First, Joy Shand) 4:47.01, 3. Rockville 4:47.54

Long jump: Nicole Gallacher (Bolton) 15-5¼, 2. Courtney Faber (Suffield) 15-5, 3. Elise Whalen (Ellington) 15-1, 6. Ava Santa (Granby) 14-4

Shot: Tommie Barker (Canton) 33-11½, 2. Pippa Large (Granby) 32-6, 3. Lily Hollworth (Rockville) 29-6, 6. Allison Wassick (Granby) 28-1

Pole vault: Alli Davis (Suffield) 7-0, 2. Madelyn Bouchard (Suffield) 6-6, 3. Katelyn DeNunzio (Bolton) 6-0, 5. Fiona Griffin (Canton) 5-6

High jump: Kayla McCullough (Suffield) 5-1, 2. Elise Whelan (Ellington) 4-10, 3. Jolina Canilla (Stafford) 4-8, 4. Pippa Large (Granby) 4-8

WRESTLING

Stafford 42, Canton 34

At Canton

106: no match; 113 Nick Leadbetter (C) pin Aubrey Langlois (S), 5:39; 120 Reese Titus (C) dec. Sabrina Sedor (S), 10-1; 126 Ethan Titus (C) pin Kaiden Jellison (S), 2:36; 132: Aron Nicholas (S) forfeit; 138: Logan Nason (S) forfeit; 145: Ryan Haff (S) forfeit; 152 Rory Triba (S) pin Logan Orschel (C), 0:42; 160 Ryker Bahre (C) pin Caleb Ives (S), 2:42; 170 William Depault (S) pin Chris Gottlieb (C), 4:39; 182 Tommy Bean (S) pin Mark Freedenberg (C), 3:50; 195 Brody Grecula (C) pin Corbin Grover (S), 2:58; 220 Chris Dinneen (C) pin Christian Martorelli (S), 3:03; 285 Derek Davis (S) pin Liam Mortimer (C), 0:22

Wednesday, February 2

WRESTLING

Windsor at Avon, 6 p.m.

Coventry at Canton, 6 p.m.

BOYS HOCKEY

E.O. Smith/Tolland at Farmington Valley (AOF), 8 p.m.

Enfield/East Granby/Stafford at Newington co-op (Newington Arena), 5 p.m.

GIRLS HOCKEY

Conard/Hall at Avon (Newington Arena), 5:10 p.m.

Suffield co-op at Hamden co-op, 8 p.m.

Thursday, February 3

GIRLS BASKETBALL

Conard at Avon, 6:45 p.m.

Suffield at Canton, 6:45 p.m.

Friday, February 4

BOYS BASKETBALL

Canton at HMTCA, 6:45 p.m.

GIRLS BASKETBALL

New Britain at Avon, 6:45 p.m.

HMTCA at Canton, 6:45 p.m.

WRESTLING

New Britain, Rocky Hill, St. Paul at Avon, 4 p.m.

GIRLS HOCKEY

Avon co-op at Woodstock Academy (Pomfret), 6 p.m.

East Catholic co-op at Suffield co-op (Newington Arena), 8:30 p.m.

Saturday, Aug. 5

WRESTLING

Canton, Granby at Griswold/Wheeler, 10 a.m.

BOYS SWIMMING

Newington at Avon (Cornerstone Aquatics, WH), 2:30 p.m.

BOYS HOCKEY

Farmington Valley at Glastonbury, 7:30 p.m.

Newington co-op at E.O. Smith/Tolland (UConn Freitas Arena), 5 p.m.

GIRLS HOCKEY

Avon co-op at New Canaan, 4:30 p.m.

Suffield co-op at Guilford, 7:40 p.m.

Sunday, Aug. 6

INDOOR TRACK

Avon, Simsbury, Farmington at CCC Championship meet at Floyd Little Athletic Center, 5 p.m.

Streaming video options

BASKETBALL and WRESTLING (in main gyms)

Avon

https://www.youtube.com/channel/UCIrCubtezJYcdXpofm66Q6Q

Rockville

https://www.youtube.com/channel/UCnOAttFC1jctNe04YpC9e6Q/videos

Northwest Catholic

https://www.youtube.com/channel/UC1K30YUiKW090R47lJvLe0w

Granby

https://www.youtube.com/c/GMHSSportsLive/videos

East Granby

https://www.youtube.com/channel/UCfIhlKlRUTEDPCa7N5DogYQ

West Hartford (Conard and Hall)

https://www.youtube.com/user/whctv5

Southington

https://www.youtube.com/channel/UC24_uRwmJh24WS5YyJsM9rw

National Federation of High Schools (NFHS) Network (subscription required)

Canton

https://www.nfhsnetwork.com/schools/canton-high-school-canton-ct

Simsbury

https://www.nfhsnetwork.com/schools/simsbury-high-school-simsbury-ct

Farmington

https://www.nfhsnetwork.com/schools/farmington-high-school-farmington-ct

ICE HOCKEY

Live Barn (subscription required)

https://livebarn.com/en/livebarnvenues

Some of the 51 Connecticut arenas with Live Barn cameras

International Skating Center, Simsbury

Newington Arena

South Windsor Arena

Veteran’s Memorial Arena, West Hartford

Enfield Town Rinks

SoLu Broadcasting

https://solubroadcasting.org/

Free streaming broadcasts. Many games from Newington Arena.