Canton squads improve to 4-0 with victories; Glastonbury sweeps Avon

CANTON, April 19, 2022 – John Rottkamp and Nathan Cournean each won three individual events while Julia Lau captured two individual events to lead the undefeated Canton High boys and girls track teams to a sweep over Coventry and Stafford on Tuesday at the high school.

In the boys event, Canton (4-0, 4-0 NCCC) swept Coventry, 100-48, and Stafford, 83½ to 65½, as Rottkamp swept the 100 and 200 meters along with the pole vaults. Cournean swept the 110 high hurdles, 300 hurdles and triple jump while Thomas Purcell swept the 800 and 1,600 meter races.

In the girls competition, Canton (4-0, 4-0 NCCC) remained undefeated with victories over Coventry, 104¾ to 43.25, and Stafford, 81½-68½. Lau swept the discus and javelin and was second in the shot behind teammate Tommie Barker.

Kylie Wishneski (3,200), Barker (shot), Fiona Griffin (long jump) and Jenna Cuniowski (long jump) each won individual events while Jessica Germond tied for first place in the high jump.

BOYS TRACK and FIELD

Canton 100, Coventry 48

Canton 83½, Stafford 65½

Stafford 101, Coventry 34

At Canton

4×800: Stafford 9:44.5, Canton 9:21.0

4×100: Canton 47.9, Stafford 52.7, Coventry 53.4

100: John Rottkamp (Can) 12.05, Ben Poland (Cov) 12.25, Lukas Nitzschke (Can) 12.35

200: John Rottkamp (Can) 24.1, Cameron Cruz (S) 24.6, Logan Lovlev (S) 25.3

400: Logan Lovlev (S) 55.65, Ethan Neeley (Can) 56.65, Kai Mitchell (Cov) 57.15

800: Thomas Purcell (Can) 2:10.15, Rory Triba (S) 2:24.1, Will Campbell (S) 2:26.2

1,600: Thomas Purcell (Can) 5:02.8, Sam Fagerquist (S) 5:18.0, Gavin Beauchamp (S) 5:22.9

3,200: Sam Fagerquist (S) 11:35.9, Liam O’Donnell (Can) 12:10.9, Garrett Dolin (Can) 12:50.2

110 hurdles: Nathan Cournean (Can) 15.9, Christian Whilby (Can) 27.7

300 hurdles: Nathan Cournean (Can) 46.55, Javon Stigler (S) 50.2, Jack Harvwell (S) 51.3

4×400: Canton 3:54.4, Stafford 3:56.7, Coventry 3:16.2

Shot: Alex Krause (Cov) 47-0, Ellis Thompson (Cov) 39-11¾, Mark McLaughlin (S) 38-3¼

Discus: Mark McLaughlin (S) 13602, Alex Krause (Cov) 132-4, Tommy Bean (S) 107-6

Javelin: Mark McLaughlin (S) 168-3, Tommy Bean (S) 125-11, Alex Krause (Cov) 120-0

Long jump: Ben Poland (Cov) 18-7½, Nathan Cournean (Can) 17-6½, Christian Whilby (Can) 15-6½

Triple jump: Nathan Cournean (Can) 40-8, Cameron Cruz (S) 36-4, Ben Poland (Cov) 35-1

High jump: Cameron Cruz (S) 5-4, 2. Christian White (Can) 4-9, 3. Garrett Dolin (Can) 4-9

Pole vault: John Rottkamp (Can) 10-0, 2. Logan Lovlev (S) 9-0, 3. Kai Mitchell (Cov) 9-0

Records: Canton 4-0, 4-0 NCCC

GIRLS TRACK and FIELD

Canton 104¾, Coventry 42 1/3

Canton 81½, Stafford 68½

Stafford 90, Coventry 55

At Canton

4×800: Stafford 12:55.5, Canton 13:00.2

4×100: Stafford 55.5, Canton 57.3, Coventry 1:02.4

100: Cadence Eaton (Cov) 13.85, Jolina Canillas (S) 14.15, Molly Merritt (S) 14.25

200: Cadence Eaton (Cov) 29.45, Kacie Consolini (S) 30.1, Teia Tuccillo (Can) 30.1

400: Cadence Eaton (Cov) 1:06.65, Teia Tuccillo (Can) 1:07.25, Jenna Cuniowski (Can) 1:10.25

800: Abby Prentiss (S) 2:43.95, Jenna Cuniowski (Can) 2:55.5, Kylie Wishneski (Can) 2:57.9

1,600: Abby Prentiss (S) 5:58.8, Grace First (Can) 6:49.2, Carolyn Emhoff (S) 6:53.9

3,200: Kylie Wishneski (Can) 15:32.3, Julia Mansella (Cov) 16:22.2, Stella Eck (Can) 17:00.8

4×400: Stafford 4:54.6, Stafford B 5:16.1, Coventry 5:19.1

100 hurdles: Samantha Simlik (S) 19.05, Novalee Dean (Can) 19.25, Fiona Griffin (Can) 19.55

300 hurdles: Samantha Simlik (S) 57.45, Eleanor Wallace (Can) 58.35, Raina Caro (S) 58.75

Shot: Tommie Barker (Can) 29-9¾, Julia Lau (Can) 26-7¼, Camden Smith (S) 26-3½

Discus: Julia Lau (Can) 91-11, Tommie Barker (Can) 84-0, Camden Smith (S) 77-7

Javelin: Julia Lau (Can) 82-8, Tommie Barker (Can) 76-0, Sophia Gagnon (Cov) 69-6

Long jump: Fiona Griffin (Can) 13-7, Molly Bushnell (Cov) 13-5, Novalee Dean (Can) 13-0

Triple jump: Jenna Cuniowski (Can) 29-10½, Jolina Canilla (S) 29-0¾, Aubrey Langlois (S) 28-8½

High jump: Jolina Canillas (S) and Jessica Germond (Can) 4-4, 3. Eileen Anderson (Cov) 4-4

Pole vault: Jordan Huntley (S) 6-0, 2. Fiona Griffin (Can) 6-0, 3. Molly Merritt (S) 6-0

Records: Canton 4-0, 4-0 NCCC

Glastonbury sweeps Avon

AVON, April 19, 2022 — Avon’s Isaiah Adams and Paul Netland III each won two individual events but the Glastonbury High boys track and field team was too strong in a 88½ to 66½ win over the Falcons on Tuesday at the high school. Adams did run on Avon’s winning 4×400 relay team.

Adams swept the 100 and 400 meter races while Netland swept both hurdles races to lead the Falcons (1-2, 1-2 CCC West). Adams had a personal-best time of 12.01 seconds in the 100 meters.

In the girls competition, Katelyn Cifaldi (100 hurdles, long jump, triple jump) finished second in three events but Glastonbury dominated in a 135.25-15.75 win over the Falcons (1-2, 1-2 CCC West). The Guardians won all 18 events in the meet.

BOYS TRACK and FIELD

Glastonbury 88½, Avon 61½

At Avon

100: Isaiah Adams (A) 12.01, Kaylim Richards (G) 12.18, Aidan Baghdassarian (A) 12.23

200: Michael Sardo (G) 24.7, Kaylim Richards (G) 24.8, Aidan Baghdassarian (A) 25.3

400: Isaiah Adams (A) 54.79, Jevonte Eaves (A) 54.99, Jackson Boyd (G) 55.4

800: Carver Morgan (A) 2:02,79, Dominic Pena (G) 2:11.93, Cody Stone (G) 2:12.24

1,600: Joseph Accurso (G) 4:39.95, Cody Stone (G) 4:53.97, Jack O’Donnell (A) 4:55.27

3200: Joseph Accurso (G) 10:21.7, William Lancaster (A) 10:22.6, Harrison Krause (G) 10:36.5

110 hurdles: Paul Netland III (A) 15.88, Gabe Kvadus (G) 20.41, Seth Robbin (A) 20.48

300 hurdles: Paul Netland III (A) 45.43, Jack Czarnecki (G) 48.77, Seth Robbin (A) 49.84

4×100: Glastonbury (Boyd, Clarke, Williams, Richards); Avon

4×800: Avon (Bailey, Evaes, O’Donnell, Lancaster) 8:45.30, Glastonbury 8:51.5

4×400: Avon (Adams, Morgan, Eaves. Rajamanickam) 3:39.3, Glastonbury 3:44.5

Shot: Alexander George (G) 40-0, Cameron Casey (A) 34-11, Nils Jerger (A) 34-8

Discus: Mike Maciolek (G) 95-6, Nils Jerger (A) 95-5, Alexander George (G) 92-8

Javelin: Cameron Casey (A) 117-1, Adam Pardo-Nasto (G) 113-3, Mike Maciolek (G) 113-1

High jump: Aidan Katzman (G) 5-6, Jon Wihbey (G) 5-4, Gage Haines (G) and Adarsh Rajamanickam (A) 5-2

Pole vault: Thomas Ryen (G) 11-0, Jack Schaffner (G) 19-0, Nate Lawrence (G) 7-0

Long jump: Jack Schaffner (G) 18-11, Kaylim Richards (G) 18-10, Aidan Katzman (G) 18-5

Triple jump: Jack Schaffner (G) 38-2, Paul Netland III (A) 36-4, Aidan Katzman (G) 34 7½

Records: Avon 1-2, 1-2 CCC West

GIRLS TRACK and FIELD

Glastonbury 135.25, Avon 15.75

At Avon

100: Hannah Caiola (G) 13.41, Alyssa Healy (G) 13.68, Julia Freeman (A) 14.14

200: Hannah Caiola (G) 27.1, Meghan Smith (G) 28.3, Julia Freeman (A) 28.4

400: Meghan Smith (G) 1:02.31, Annika Paluska (G) 1:02.37, Alexandra Edwards (G) 1:04.55

800: Annika Paluska (G) 2:25.76, Mikayla Nedder (G) 2:32.52, Lila Garbett (G) 2:39.67

1,600: Lila Garbett (G) 5:39.24, Haley Evans (G) 5:44.64, Jocelyn Wolf (G) 6:13.14

3,200: Ava Gattinella (G) 11:28.7, Kelley MacElhiney (G) 11:36.1, Marenn Ek (A) 11:42.5

100 hurdles: Zoe Spann-McDonald (G) 16.21, Katelyn Cifaldi (A) 18.95, Katelyn Westerberg (A) 19.52

300 hurdles: Zoe Spann-McDonald (G) 51.90, Alyssa Healy (G) 53.55, Ellen Chen (G) 57.61

4×100: Glastonbury (Caiola, Healy, Edwards, Smith)

4×400: Glastonbury (Paluska, Smith, Edwards, Healy) 4:08.8, Avon 4:49.6

4×800: Glastonbury (Wolf, Martas-Mayr, Gaudet, Paluska) 11:43.70

Shot: Layla Spann-McDonald (G) 32-1, Anna Morris (G) 27-2, Katrina Frez (A) 25-0

Discus: Layla Spann-McDonald (G) 113-11, Anna Morris (G) 91-2, Brianna Jordan (G) 76-3

Javelin: Anna Morris (G) 82-9, Sage Lee (G) 71-4, Kaylin Ostuni (G) 66-3

High jump: Kathryn DeSousa (G) 5-0, Sarah Christina (G) 4-4, Breanna Perusse (A) 4-2

Pole vault: Anna Hilary (G) 8-6, Sarah Christina (G) 8-0, Sophia Urban (G) 8-0

Long jump: Zoe Spann-McDonald (G) 15-0, Katelyn Cifaldi (A) 14-5, Jenna Fradin (G) 13-10

Triple jump: Sarah Christina (G) 30-3, Katelyn Cifaldi (A) 29-3, Anna Hilary (G) 28-1

Records: Avon 1-2, 1-2 CCC West