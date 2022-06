Weekly scoreboard: May 31-June 5, 2022

Wednesday, June 1

SOFTBALL

Class L tournament

Second round: Avon 9, Berlin 0

BOYS LACROSSE

Class M tournament

Second round: Avon 11, Watertown 4

Class S tournament

Second round: Canton 13, New Fairfield 7

TRACK and FIELD

Class MM championships

BOYS: 1. Windsor 91, 2. Hand 70, 3. Jonathan Law 65; 5. Avon 54

GIRLS: 1. Windsor 106½, 2. Hillhouse 80, 3. Joel Barlow 75; 17. Avon 10

Class L championships

BOYS: 1. Hillhouse 111½, 2. Simsbury 100, 3. Naugatuck 76

GIRLS: 1. E.O. Smith 78½, 2 Simsbury 70, 3. Shelton 64

BOYS TENNIS

Class M tournament

Quarterfinals: Branford at Avon, ppd. to Thursday, 3 p.m.

GIRLS TENNIS

Class L tournament

Quarterfinals: North Haven at Avon, ppd. to Thursday, 3 p.m.

BOYS GOLF

NCCC Tournament at Tallwood CC (Hebron)

GIRLS GOLF

Northwest Catholic at Avon

PRO BASEBALL

Reading at Hartford, ppd. rain

SOFTBALL

Avon 9, Berlin 0

At Avon

Berlin (15-7) 000 000 0 — 0-1-2

Avon (18-5) 003 015 x — 9-8-1

Hailey Wieczorek and Sophia Fazzina; Jackie Pengel and Amanda Hasler; WP: Pengel (16-4); LP: Wieczorek; 2B: Michalina Centofanti (A); HR: Jackie Pengel (A) 2, Amanda Hasler (A)

TRACK AND FIELD

Class MM championships

At New Britain

BOYS

Team Scores — 1. Windsor 91; 2. Daniel Hand 70; 3. Jonathan Law 65; 4. Wethersfield 59½; 5. Avon 54; 6. E.O. Smith 42; 7. Guilford 33; 8. Rockville 29; 9. East Lyme 28½; 10. Rham 28; 11. North Haven 27; 12. Woodstock Academy 22; 12. Platt 22; 14. Lyman Hall 20; 15. Branford 17; 16. Bristol Eastern 14; 16. Bethel 14; 18. Ellis Tech 12; 19. East Haven 10½; 20. Joel Barlow 9; 21. Torrington 8; 22. Bunnell 6; 23. Notre Dame-West Haven 5; 24. Stratford 3; 25. Berlin 2; 26. New London 0½

Individual results

100 meters: (w: -1.5) 1. Justin Dawkins, Windsor, 11.30; 2. Achillius White, Windsor, 11.41; 3. Gabe Garnett, Jonathan Law, 11.42; 4. Cameron Washington, Rockville, 11.44; 5. Maximus Fuller, Lyman Hall, 11.47; 6. Shane Pritchard, Jonathan Law, 11.48

200: 1. Justin Dawkins, Windsor, 22.54, w:-0.4; 2. Oswin Charlemagne, Windsor, 22.97, w:-0.4; 3. Cameron Washington, Rockville, 23.12, w:-0.4; 4. Gabe Garnett, Jonathan Law, 23.19, w:-0.4; 5. Zyair Coleman, Platt, 23.24, w:-0.4; 6. Patrick Bennett, Stratford, 23.25, w:-0.4.

400: 1. Thomas Bretthauer, Jonathan Law, 50.63; 2. Kyle Hoffman, Daniel Hand, 50.63; 3. Samuel Rebello, Ellis Tech, 51.10; 4. Joshua Chen, Guilford, 51.76; 5. Hunter Howard, Windsor, 52.16; 6. Carter Harris, Bristol East, 52.19.

800: 1. Carver Morgan, Avon, 1:57.54; 2. Jack Mattingly, E.O. Smith, 1:57.96; 3. Jevonte Eaves, Avon, 1:59.80; 4. Peyton Moriarty, Branford, 2:00.07; 5. Ian Hoffman, Woodstock Ac, 2:00.11; 6. Nicholas Montana, Daniel Hand, 2:00.14.

1,600: 1. Carver Morgan, Avon, 4:23.22; 2. Daniel Hilmer, Daniel Hand, 4:25.79; 3. Brendan Fant, East Lyme, 4:25.91; 4. Justin Shiffrin, Guilford, 4:26.77; 5. Evan Boland, E.O. Smith, 4:26.91; 6. Ryan Gagne, Wethersfield, 4:28.22.

3,200: 1. Liam Calhoun, RHAM, 9:32.81; 2. Harrison Grenier, Daniel Hand, 9:41.37; 3. John O’Keefe, Daniel Hand, 9:41.45; 4. Michael Masotti, Guilford, 9:43.62; 5. Logan Crowley, Bristol East, 9:49.48; 6. Sean McCauley, East Lyme, 9:51.75.

110 meter hurdles: (w: -1.3) 1. Paul Netland III, Avon, 14.93; 2. Joshua Clarke, Windsor, 15.38; 3. Blake Harris, East Lyme, 15.53; 4. Jackson Warters, Jonathan Law, 15.56; 5. Torronce Smith, Wethersfield, 15.69; 6. Jacob McGeary, Daniel Hand, 16.15.

300 meter hurdles: 1. Jackson Warters, Jonathan Law, 39.75; 2. Torronce Smith, Wethersfield, 41.21; 3. Joshua Clarke, Windsor, 41.36; 4. Isaiah Adams, Avon, 41.45; 5. Blake Harris, East Lyme, 42.41; 6. Jacob McGeary, Daniel Hand, 42.56.

4×100 meter relay: 1. Jonathan Law (Gabe Garnett, Thomas Bretthauer, Dimitri Barnes, Shane Pritchard), 43.50; 2. Windsor (Achillius White, Justin Dawkins, Maxim Copeland, Oswin Charlemagne), 43.53; 3. Rockville (Chase Carnevale, Amir Knighton, Hason Green, Cameron Washington), 44.55; 4. Daniel Hand (Morgan Veth, Brian Kranzler, Mario Mazzarella, Ethan O’Brien), 44.65; 5. Wethersfield (Jayson Burchell, Jova’n Hill, Benjamin Caulfield, Torronce Smith), 44.80; 6. Notre Dame-West Haven (Tremaine Barr, Connor Seabrooks, Jeriel Adopo, Ajay Bellamy), 45.11.

4×400 meter relay: 1. Avon (Isaiah Adams, Adarsh Rajamanickam, Jevonte Eaves, Carver Morgan), 3:27.55; 2. Guilford (Justin Shiffrin, Thomas Gregory, Cal Stephens, Joshua Chen), 3:29.14; 3. Branford (Patrick Zdunek, Cheng Wu, Cameron Meli, Peyton Moriarty), 3:29.83; 4. Lyman Hall (Michael Fisher, Thomas Conklin, Timothy Conklin, Yahya Kardad), 3:30.23; 5. Rockville (Hason Green, Diuferson Brevil, Weston LaBrecque, Brendan Fauteux), 3:30.29; 6. Daniel Hand (Paul Odyniec, Daniel Hilmer, Nicholas Montana, Kyle Hoffman), 3:33.34.

4×800 meter relay: 1. E.O. Smith (Jacob Robinson-Smey, Evan Boland, Matthew Enright, Jack Mattingly), 8:00.67#; 2. Joel Barlow (Jack Slavinsky, Jack Ciambra, Calvin Young, Alexander Czerkawski), 8:11.39; 3. Daniel Hand (Harrison Grenier, Christopher Bonavita, John O’Keefe, Nicholas Montana), 8:15.06; 4. Bristol Eastern (Logan Crowley, Jack Mulcunry, Dominic Tartarelli, Carter Harris), 8:20.35; 5. Guilford (Michael Masotti, Thomas Gregory, Coleman Love, Justin Shiffrin), 8:22.82; 6. Rockville (Diuferson Brevil, Weston LaBrecque, Cale Wilson, Brendan Fauteux), 8:27.67.

High Jump: 1. Dar Jankovic, E.O. Smith, 6-02; 2. Holden Speed, Wethersfield, J6-02; 3. Morgan Veth, Daniel Hand, J6-02; 4. Owen Reinhart, Ellis Tech, 6-00.

Pole Vault: 1. Aidan King, Jonathan Law, 13-00; 2. Nicholas Vogel, East Lyme, 12-00; 3. Ryder Kropiwnicki, Branford, 11-06; 4. Chance DeCrescenzo, Lyman Hall, 11-00; 5. Malcolm Francis, Torrington, J11-00; 6. Matthew O’Connell, North Haven, J11-00.

Long Jump: 1. Grant Harris, Windsor, 22-00.50, w:NWI; 2. Antwone Santiago, Platt, 21-11, w:NWI; 3. Holden Speed, Wethersfield, 20-10.50, w:NWI; 4. Mikeal Francis, Bunnell, 20-07.75, w:NWI; 5. Jayson Burchell, Wethersfield, 20-06.50, w:NWI; 6. Morgan Veth, Daniel Hand, 20-03.25, w:NWI.

Triple Jump: 1. Holden Speed, Wethersfield, 44-08.50, w:NWI; 2. Jayson Burchell, Wethersfield, 43-06.25, w:NWI; 3. Matthew Kasper, Daniel Hand, 41-09.50, w:NWI; 4. Grant Harris, Windsor, 40-08.50, w:NWI; 5. Andres Gutierrez, Guilford, 40-07.50, w:NWI; 6. Joseph Nelly, Jonathan Law, 40-03.50, w:NWI.

Shot Put: 1. Yousef Gebril, North Haven, 48-00; 2. Keenan Lamontagne, Woodstock Ac, 47-11; 3. Reggie Darkah, Platt, 47-06.50; 4. Quincy Davis, Windsor, 47-04.50; 5. Andre Prince, Windsor, 46-09.50; 6. Ethan Anderson, North Haven, 46-04.

Discus: 1. Keenan Lamontagne, Woodstock Ac, 162-04; 2. Payton Bell, Bethel, 147-08; 3. Cole DeCusati, North Haven, 143-08; 4. Greyson Golda, Bethel, 137-09; 5. Ethan Anderson, North Haven, 132-02; 6. Henry Tyus, Rockville, 129-04.

Javelin: 1. Dominic Salato, East Haven, 154-11; 2. Joseph Fahey, RHAM, 149-08; 3. James Chafouleas, E.O. Smith, 144-09; 4. Benjamin Weers, RHAM, 144-02; 5. Mason Stannard, Torrington, 139-05; 6. Michael Fisher, Lyman Hall, 138-11.

—————————-

GIRLS

Team results — 1. Windsor 106½; 2. Hillhouse 80; 3. Joel Barlow 75; 4. Bethel 74½; 5. East Lyme 61.75; 6. Berlin 49; 7. Woodstock Academy 28½; 8. Guilford 28; 9. Brookfield 25; 10. East Haven 22; 11. Rockville 21; 12. Killingly 20½; 13. Jonathan Law 14; 14. Rham 13; 15. Daniel Hand 12.75; 16. Suffield 11; 17. Stratford 10; 17. Avon 10; 19. Masuk 8½; 20. Fitch 7½; 21. Waterford 6; 21. Foran 6; 23. Hartford Public 4.75; 23. New London 4.75; 25. Platt 2

Individual results

100 meters: (w: -2.2) 1. Emily Mulhern, Joel Barlow, 12.62; 2. Leonaya Knox, Hillhouse, 12.87; 3. Aurelia Downes, Windsor, 13.07; 4. Shanaya Brown, Killingly, 13.20; 5. Talia Graham, Bethel, 13.21; 5. Amaris Johnson, Fitch, 13.21.

200: 1. Emily Mulhern, Joel Barlow, 25.82, w:-0.1; 2. Bailey Baclaski, Berlin, 26.47, w:-0.1; 3. Aurelia Downes, Windsor, 26.61, w:-0.1; 4. Jada McCown, Hillhouse, 26.62, w:0.6; 5. Lauren Haddad, Rockville, 26.73, w:-0.1; 6. Cyana Lindsay, Windsor, 26.79, w:0.1.

400: 1. Olivia Walters, Brookfield, 58.13; 2. Brittani Westberry, Windsor, 59.90; 3. Jenna Wenzel, Berlin, 1:00.34; 4. Ava Pitruzzelle, East Lyme, 1:01.26; 5. Macie Mietz, Bethel, 1:01.63; 6. Julia Coric, Daniel Hand, 1:01.95.

800: 1. Ava Graham, Bethel, 2:20.77; 2. Kayla Blackwell Blackwell, Hillhouse, 2:22.57; 3. Malia Alabre, Windsor, 2:22.91; 4. Rachel Bartolucci, RHAM, 2:24.67; 5. Linsey Arends, Woodstock Ac, 2:24.71; 6. Olivia Skapczynski, Guilford, 2:24.87.

1,600: 1. Ava Graham, Bethel, 5:11.57; 2. Natalia Kmita, Berlin, 5:13.65; 3. Yee-Ying Ng, Bethel, 5:14.98; 4. Marenn Ek, Avon, 5:16.01; 5. Julia Antony, Guilford, 5:19.71; 6. Meryl Sullivan, Daniel Hand, 5:29.53.

3,200: 1. Yee-Ying Ng, Bethel, 11:22.83; 2. Isabelle Mondo, RHAM, 11:30.76; 3. Alexa Suchy, Guilford, 11:32.41; 4. Marenn Ek, Avon, 11:36.10; 5. Natalia Kmita, Berlin, 11:40.89; 6. Olivia Kaisin, Guilford, 11:45.95.

100 meter hurdles: (w: -1.5) 1. Mariella Schweitzer, Joel Barlow, 14.96; 2. Leonaya Knox, Hillhouse, 15.04; 3. Alana Martin, Windsor, 15.35; 4. Rosa Volpintesta, Bethel, 15.38; 5. Kareema McKenzie, Windsor, 15.78; 5. Grace Stephens, Masuk, 15.78.

300 meter hurdles: 1. Mariella Schweitzer, Joel Barlow, 44.87; 2. Caden Simpson, Jonathan Law, 47.34; 3. Alana Martin, Windsor, 48.00; 4. Kareema McKenzie, Windsor, 48.87; 5. Taniyah Mabry, Hillhouse, 49.75; 6. KeArya Jackson, Windsor, 50.70.

4×100 meter relay: 1. Joel Barlow (Emma Borgeault, Sedonia Holub, Jenna Najjar, Emily Mulhern), 49.31; 2. Windsor (Aurelia Downes, Alana Martin, Cyana Lindsay, Shani Smith), 49.80; 3. Hillhouse (Taniyah Mabry, Ne’riah Townsend, Amaiya Ellis, Leonaya Knox), 50.53; 4. Brookfield (Ruby Cofone, Olivia Walters, Margaret McGuire, Hailey Morales), 51.18; 5. New London (Darielys Arnold, Annisah White, Jah’Nyah Maddox-Williams, Akheena Farrior-Parcak), 51.18; 6. East Lyme (Sydney Arustei, Lauren Hinckley, Aubrey Jorgensen, Grace Wadsworth), 52.07.

4×400 meter relay: 1. Brookfield (Margaret McGuire, Ruby Cofone, Hailey Morales, Olivia Walters), 4:05.94; 2. Windsor (Malia Alabre, Brittani Westberry, Alexis Agyei, Tahjae Daley), 4:07.48; 3. Joel Barlow (Emma Borgeault, Jenna Najjar, Sedonia Holub, Kat Czerkawski), 4:09.12; 4. Guilford (Daniella Selig, Julia Antony, Ella Heckler, Riley Hickey), 4:11.37; 5. Daniel Hand (Michelle Jiang, Vivian Glaser, Meryl Sullivan, Julia Coric), 4:15.77; 6. Rockville (Lauren Haddad, Madeline Montano, Gabriella Montano, Abigail Bajorek), 4:16.90.

4×800 meter relay: 1. Windsor (Malia Alabre, Brittani Westberry, Alexa Overstreet, Casey Krapalis), 9:43.30; 2. Bethel (Yee-Ying Ng, Abigail Correard, Macie Mietz, Ava Graham), 9:49.71; 3. Guilford (Clara Gahm, Ella Heckler, Olivia Skapczynski, Riley Hickey), 9:58.33; 4. Woodstock Academy (Linsey Arends, Leila MacKinnon, Leah Castle, Julia Coyle), 10:19.00; 5. Rockville (Maggie Dwire, Isabel Cintron, Gabriella Montano, Abigail Bajorek), 10:26.89; 6. Waterford (Colleen Corman, Aimee Girard, Erica Mugovero, Avery Maiese), 10:29.15.

High Jump: 1. Isabella Taccogna, Stratford, 5-00; 2. Rosa Volpintesta, Bethel, J5-00; 3. Kayla McCullough, Suffield, J5-00; 4. Ne’riah Townsend, Hillhouse, 4-10; 5. Katherine Poirier, Killingly, J4-10; 5. Jillian Edwards, Woodstock Ac, J4-10.

Pole Vault: 1. Talia Graham, Bethel, 11-06#; 2. Jordan Carr, Joel Barlow, 11-00#; 3. Ava Steigbigel, Foran, 10-00; 4. Grace Stephens, Masuk, J10-00; 5. Lacey-Lee Keramidas, East Lyme, 9-00; 6. MaKenna Sharpe, Jonathan Law, J9-00.

Long Jump: 1. Mariella Schweitzer, Joel Barlow, 17-02.25, w:NWI; 2. Kristen Kozlowski, Berlin, 16-09.75, w:NWI; 3. Shalisha Robertson, Hillhouse, 16-09.25, w:NWI; 4. Cyana Lindsay, Windsor, 16-02.50, w:NWI; 5. Givanni Perry, Hartford Pub, 16-01, w:NWI; 6. Jayla Washington, East Lyme, 15-09, w:NWI.

Triple Jump: 1. Kristen Kozlowski, Berlin, 34-03.50, w:NWI; 2. Lauren Hinckley, East Lyme, 34-02, w:NWI; 3. Sophia Seguin, East Lyme, 34-01.50, w:NWI; 4. Morgan D’Auria, East Haven, 33-10, w:NWI; 5. Shakila Campbell, Windsor, 32-10, w:NWI; 6. Reegan Reynolds, Woodstock Ac, 32-08.50, w:NWI.

Shot Put: 1. Olivia O’Connor, Hillhouse, 39-00; 2. Savannah Soleau, East Lyme, 38-05.25; 3. Shalisha Robertson, Hillhouse, 35-01.25; 4. Lauren Plummer, Windsor, 34-00.75; 5. Hannah Grudzien, Killingly, 33-08; 6. Destiny Rowland, Windsor, 33-00.25.

Discus: 1. Olivia O’Connor, Hillhouse, 129-10#; 2. Magdalena Myslenski, Woodstock Ac, 111-02; 3. Lauren Plummer, Windsor, J111-02; 4. Savannah Soleau, East Lyme, 103-09; 5. Alice Stettinger, East Haven, 95-09; 6. Hannah Grudzien, Killingly, 90-08.

Javelin: 1. Alice Stettinger, East Haven, 120-05; 2. Savannah Soleau, East Lyme, 110-03; 3. Sjodin Fedikovich, East Lyme, 98-07; 4. Hannah Grudzien, Killingly, J98-07; 5. Lily Hollworth, Rockville, 98-01; 6. Chloe Keane, Rockville, 94-01.

Tuesday, May 31

BASEBALL

Class S tournament

First round: Immaculate 6, Canton 5

First round: Tourtellotte 11, East Granby 2

Class M tournament

First round: Sheehan 7, Lewis Mills 4

Class L tournament

First round: Brookfield 10, Farmington 0

Class LL tournament

First round: Fairfield Warde 8, Simsbury 4

SOFTBALL

Class S tournament

First round: Thomaston 6, Canton 2

Class L tournament

First round: Avon 5, Windsor 3

GIRLS LACROSSE

Class S tournament

Second round: Canton 18, Bacon Academy 10

TRACK and FIELD

Class S championships

GIRLS TRACK: 1. Bloomfield 122½, 2. Somers 59, 3. Immaculate 57½; 10. Canton 23, 19. Granby 12

BOYS TRACK: 1. Bloomfield 81½; 2. Hale Ray 64; 3. Derby 55; 14. Canton 19

BOYS TENNIS

Class M tournament

Second round: Avon 7, Bethel 0

GIRLS TENNIS

Class L tournament

Second round: Avon 7, Masuk 0

GIRLS GOLF

Cheshire 175, Canton 250

CCC championships: 1. Berlin 342, 2. Hall 368, 3. Glastonbury 381, 4. Conard 395, 5. East Catholic 420, 6. Wethersfield 421, 7. Simsbury 429, 8. Newington 433. 9. Avon 442, 10. NW Catholic 450. 11. Manchester, South Windsor 451, 13. Lewis Mills 459

TRI-STATE BASEBALL

Canton 10, Torrington 1

Tri-Town 7, Blaisus Chevrolet 0

Southington 10, Burlington 2

Winsted 10, Brass City 5

Wolcott 6, Thunder Ducks 3

PRO BASKETBALL

Las Vegas 89, Connecticut 81

PRO BASEBALL

Hartford 4, Reading 0

BASEBALL

Immaculate 6, Canton 5

At Danbury

Canton (10-11) 002 020 1 — 5-7-0

Immaculate (13-8) 000 132 x — 6-6-1

Sammy Lincoln, Rob Dlubac (6) and Noah Asmar; Tommy Conley, Cody Meier (4), Joey Gunzy (6) and unknown; WP: Gunzy; LP: Dlubac (3-1); 2B: Jack Biskupiak (C), Devin Brown (C), Shane Lapointe (C); 3B: Dominic Chila (I), Cody Meier (I)

Brookfield 10, Farmington 0

At Brookfield

Farmington (8-13) 000 000 0 — 0-2-2

Brookfield (19-2) 020 440 x — 10-12-1

Garrett Synder, Brendan Kelly (3), Sanjay Patel (7) and Thomas Keough; Casey Katz, Tanner Wall (6) and unknown; WP: Katz; LP: Synder; 2B: Jake Miceli (B), Connor Jordan (B), HR: Drew Martin

SOFTBALL

Avon 5, Windsor 3

At Avon

Windsor (9-12) 001 020 0 — 3-2-0

Avon (17-5) 301 001 x — 5-7-5

Sydney Hicks and Addison Shaffer; Jackie Pengel and Amanda Hasler; WP: Pengel (15-4); LP: Hicks; 2B: Kayla Jette (A); HR: Amanda Hasler (A)

Thomaston 6, Canton 2

At Canton

Thomaston (10-8) 020 010 3 — 6-8-1

Canton (13-8) 000 200 0 — 2-3-2

Sloan Walmsley and Kristen Foeli; Alice Butterfield and Joy Shand; WP: Walmsley; LP: Butterfield (9-8); 2B: none; 3B: McKenzie Fairfax (T), Sloan Walmsley (T); HR: Kristen Foeli (T), Emma Sanson (T)

GIRLS TENNIS

Avon 7, Masuk-Monroe 0

At Avon

Singles: Ren Barton (A) def. Megan Velkey, 8-0; Lucy Belval (A) def. Kathryn Conley, 8-3; Tanvi Arora (A) def. Sara Leisgwitz, 8-0; Tanvi Raman (A) def. Elana Kanjo, 8-0

Doubles: Sam Senthil/Nan Senthil (A) def. Chloe Norton/Leilia Giampe, 8-0; Tanisha Gupta/Ariella Reynolds (A) def. Madison Poisson/Sam Davoren, 8-0; Maya Corrie/Aisha Alam (A) def. Crista Luke.Ava DeDonato, 8-0

Records: Avon 14-2, Masuk 7-7

GIRLS GOLF

CCC Championships

At Farmington

Team results – 1. Berlin 342, 2. Hall 368, 3. Glastonbury 381, 4. Conard 395, 5. East Catholic 420, 6. Wethersfield 421, 7. Simsbury 429, 8. Newington 433. 9. Avon 442, 10. NW Catholic 450. 11. Manchester, South Windsor 451, 13. Lewis Mills 459

Top 5 individuals: Morgan Patterson, Glastonbury, 77 at Tunxis Plantation CC, Anne DeSanto, Hall 78, Libby Dunn, Berlin 79, Kenna Roman, Berlin 81, Samantha Dunn, Berlin 83

TRI-STATE BASEBALL

Canton 11, Torrington 1

At Torrington

Canton (2-1) 100 043 3 — 11-11-0

Torrington (1-1) 000 100 0 — 1-2-2

James Michanczyk, Heath Cotton (5), Matt Rose (6) and Jeff Mulhall, Nate Asmar (6); Torrington batter unavailable; WP: Michanczyk; LP: unavailable; 2B: Jim Spirito (C)

Upcoming events

Thursday, June 2

BOYS TENNIS

Class M tournament

Quarterfinals: Branford at Avon, 3 p.m.

GIRLS TENNIS

Class L tournament

Quarterfinals: North Haven at Avon, 3 p.m.

PRO BASKETBALL

Connecticut at Las Vegas, 10 p.m.

PRO BASEBALL

Reading at Hartford, 7:05 p.m.

Friday, June 3

SOFTBALL

Class L tournament

Quarterfinals: Fitch at Avon, TBA (Fisher Meadows)

GIRLS LACROSSE

Class S tournament

Quarterfinals: Canton at Weston, 5 p.m.

BOYS TENNIS

Class M championship

Semifinals

GIRLS TENNIS

Class L championship

Semifinals

PRO BASKETBALL

Connecticut at Phoenix, 10 p.m.

PRO BASEBALL

Reading at Hartford, 7:05 p.m.

Saturday, June 4

BOYS LACROSSE

Class M tournament

Quarterfinals: Avon at Notre Dame-West Haven, 3 p.m.

Class S tournament

Quarterfinals: Somers/Holy Cross at Canton, TBA

BOYS TENNIS

Class M championship

At Wesleyan, 11 a.m.

GIRLS TENNIS

Class L championship

At Wesleyan, 1 p.m.

PRO SOCCER

Hartford at El Paso, 9:30 p.m.

PRO BASEBALL

Reading at Hartford, 6:05 p.m.

Sunday, June 5

TRI-STATE BASEBALL

Canton at Amenia, N.Y. (Doc Bartlett Field), 1 p.m.

PRO BASKETBALL

Connecticut at Seattle, 6 p.m.

PRO BASEBALL

Reading at Hartford, 1:05 p.m.

